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Развлечения «Я была уверена — деньги придут вновь»: ярославна рассказала, как выиграла в лотерею миллион

«Я была уверена — деньги придут вновь»: ярославна рассказала, как выиграла в лотерею миллион

Наталия Тихонова планирует потратить деньги на подарки

1 063
6 комментариев

Ярославна рассказала, как выиграла миллион рублей в лотерее

Источник:

Жительница Ярославля Наталия Тихонова выиграла миллион рублей. Как уточнили 76.RU в пресс-службе «Столото», денежный приз ей принес билет моментальной лотереи, купленный за 500 рублей в точке продаж в торговом центре «Альтаир» в Дзержинском районе.

Билет ярославна купила спонтанно. По ее словам, она почувствовала импульс. Стерев первое поле, обнаружила выигрыш в 200 тысяч рублей, а затем — миллион рублей.

— Я увидела в своем раскладе цифру, подтверждающую возможную прибыль в случае выбора правильного жизненного пути, поэтому выигрыш для меня еще и знак, что я двигаюсь в нужном направлении, — цитируют слова победительницы в пресс-службе «Столото». — Кроме того, за несколько дней до выигрыша у меня были большие траты, но внутренне я была уверена — деньги придут вновь. Интуиция меня не подвела!

Отмечается, что после выигрыша победительница заметила в номере билета цифру 8 и вспомнила о нумерологическом прогнозе.

Наталия работает продавцом в сфере развлечений, помогает в воспитании внучки. По словам новоиспеченной миллионерши, деньги она потратит на обновление автомобиля и подарки.

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Лотерея Выигрыш Миллион рублей Столото
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Комментарии
6
rodynamoya
2 часа
реклама!
Гость
1 час
Где этих актеров нанимают ? Готов рассказать как 100 тыщ миллионов до неба выиграл в лото , куда обратиться?))
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