«Я была уверена — деньги придут вновь»: ярославна рассказала, как выиграла в лотерею миллион

Ярославна рассказала, как выиграла миллион рублей в лотерее Источник: пресс-служба «Столото»











Жительница Ярославля Наталия Тихонова выиграла миллион рублей. Как уточнили 76.RU в пресс-службе «Столото», денежный приз ей принес билет моментальной лотереи, купленный за 500 рублей в точке продаж в торговом центре «Альтаир» в Дзержинском районе.

Билет ярославна купила спонтанно. По ее словам, она почувствовала импульс. Стерев первое поле, обнаружила выигрыш в 200 тысяч рублей, а затем — миллион рублей.

— Я увидела в своем раскладе цифру, подтверждающую возможную прибыль в случае выбора правильного жизненного пути, поэтому выигрыш для меня еще и знак, что я двигаюсь в нужном направлении, — цитируют слова победительницы в пресс-службе «Столото». — Кроме того, за несколько дней до выигрыша у меня были большие траты, но внутренне я была уверена — деньги придут вновь. Интуиция меня не подвела!

Отмечается, что после выигрыша победительница заметила в номере билета цифру 8 и вспомнила о нумерологическом прогнозе.