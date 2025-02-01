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Происшествия Протаранил авто и врезался в жилые дома: подробности и кадры авиакатастрофы в США

Протаранил авто и врезался в жилые дома: подробности и кадры авиакатастрофы в США

Борт исчез с радаров через 30 секунд после взлета

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2 комментария
Медицинский самолет рухнул в жилом секторе в Филадельфии | Источник: Fox29Медицинский самолет рухнул в жилом секторе в Филадельфии | Источник: Fox29

Медицинский самолет рухнул в жилом секторе в Филадельфии

Источник:

Самолет американской компании Jet Rescue Air Ambulance потерпел крушение в США в штате Филадельфия. На борту было шесть человек, все погибли. По предварительной информации, к катастрофе мог привести взрыв кислородных баллонов в салоне воздушного лайнера.

Источник:

Всего на борту находились шесть человек: четверо взрослых, тяжелобольной ребенок после операции и сопровождающий, сообщают представители авиакомпании Jet Rescue Air Ambulance. Самолет потерпел крушение через 30 секунд после взлета на высоте 487 метров. Он рухнул на парковку Roosevelt Mall в Филадельфии.

Крушение самолета попало на камеры по всему городу

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Во время крушения борт протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. Из-за падения самолета взорвался газопровод, что привело к серии пожаров в жилом секторе. В настоящее время неизвестно точное количество жертв и пострадавших.

Рейс направлялся в Спринфилг, штат Миссури. Однако долететь до места назначения пассажирам не удалось, сообщает телеканал CBC.

Кадры пожара

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Известно, что самолету Learjet 55 было 43 года и он зарегистрирован в Мексике. Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро сообщил, что в курсе подробностей авиакатастрофы. Сейчас спасатели получают все необходимые ресурсы для ликвидации последствий.

Источник:

В социальных сетях публикуют страшные кадры падения самолета. На сайте Федерального управления гражданской авиации сообщается, что совместно с Национальным советом безопасности (NTSB) будет проведено расследование, в ходе которого определят причину авиакатастрофы.

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Самолет Авиакатастрофа США
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Комментарии
2
Гость
53 минуты
Боже... Да что же это такое... Каждый день.. Или раньше от нас скрывали?
Гость
54 минуты
Что-то опять пошло не по плану
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