Управитесь за минуту: садовод показала простой способ черенкования петуний

Как черенковать петунии — простые советы от садовода Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Февраль — самое время, чтобы подготовить рассаду для участка. В частности, пора задуматься о петуниях. Это растение станет украшением любой клумбы или кашпо.

Зачастую цветы с многообразием окрасов и форм традиционно выращиваются из семян. Немногие решаются увеличить количество саженцев путем черенкования. А это простой способ удвоить или даже утроить количество рассады.

Садовод и автор блога «Огород на диване» Анастасия Огор из Переславля-Залесского Ярославской области показала простой способ черенкования петунии.

Анастасия Огор показала, как быстро черенковать петунии Источник: «Огород на диване. Переславль» / Vk.com

Для этого можно выбрать как вегетативные, так и гибридные сорта. В видеоинструкции от Анастасии — вегетативные черные петунии.

— Мы черенкуем вегетативные петунии. Я их, честно скажу, не очень люблю, с ними, особенно на этапе рассады, очень много возни. Они любят болеть, их постоянно нужно лечить и за ними нужно гораздо больше ухода, чем за петуниями гибридными, которые мы выращиваем из семян. Но, как правило, это цветы очень красивые, с особенными окрасками, формами соцветий, — пояснила садовод.

Черенковать и сажать лучше в маленькие стаканчики по 100 миллилитров, на дне тары необходимо обязательно сделать отверстия.

— Накладываем увлажненный грунт в стакан. Берем «корневин», окунаем кончик черенка в «корневин» и втыкаем в грунт. Потом мы ему создадим парничок, поставим под лампу и будем ждать, когда он даст корни, — добавила эксперт.

Для черенкования нужно обрезать с ростков все цветы, затем срезать более подходящие черенки.

— Как мы помним, у нас из каждой пазухи растет еще одна веточка. Обрезаем лишние листы. <…> Я не обрезаю очень много листов, потому что мне кажется, что они нужны для роста растений. Хотя многие садоводы рекомендуют листья максимально обрезать. На мой взгляд, это лишнее, — поделилась мнением эксперт.