«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей

Чтобы не превращать свой дом в склад, лучше изначально не покупать кучу всего лишнего Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











У каждого в доме есть хоть одна вещь, которую однажды купили и ни разу не использовали — например, футболка, которая уже несколько лет лежит в шкафу без дела. Как правило, с годами количество таких вещей увеличивается.

Журналистка E1.RU Полина Краснопевцева однажды решила, что больше не хочет коллекционировать ненужные вещи, и перешла на осознанное потребление. В чем польза такого принципа — в ее авторской колонке.

Думаю, что стоит начать разговор с того, что мои родители родились в 70-е годы, и они хорошо помнят времена, когда еду выдавали по талонам, а наличие хрусталя считалось признаком состоятельности и даже богатства. В нашем доме было не принято избавляться от вещей. Праздничные сервизы годами пылились в шкафу, ожидая своего часа. Даже старые и ненужные вещи не выбрасывались, а лишь перевозились на дачу.

Мои родители не раз признавались, что после пережитых лет дефицита им очень трудно расставаться с вещами. Поэтому, как только в квартире заканчивалось место для хранения, мы покупали новый шкаф, вместо того чтобы освободить место в старом. Недавно я переехала от родителей и уже на этапе сбора вещей осознала, что не хочу превращать свой новый уголок в склад.

Безумное потребление в погоне за трендами

Замечали, что каждый раз с приходом весны улицы заполоняют красавицы в одинаковых бежевых плащах? Или, например, как этой зимой все модницы массово переоделись в короткие экошубки? При этом уже в следующем году все эти атрибуты перекочуют в ранг антитрендовых, а модные инфлюенсеры будут продвигать какой-нибудь новый продукт, а устаревшие тренчи и шубки стремительно окажутся на дне шкафа или вовсе на помойке.

Еще через год история повторится вновь, и покупатели будут вновь и вновь покупать, а производители — тратить еще больше ресурсов на производство. И всё это ради мимолетных трендов.

Кроме того, всё это стоит немалых денег, особенно с нынешними темпами инфляции. Сейчас практически невозможно найти одежду дешевле нескольких тысяч рублей. Только вдумайтесь: каждый год вы выбрасываете сотни тысяч на ветер, а ведь эти деньги можно потратить на путешествия или саморазвитие. Согласитесь, это куда полезнее нескольких модных сумочек.

Очень часто модные тренды толкают нас на покупку ненужных вещей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Говоря объективно, такое количество вещей, что сейчас предлагают на маркетплейсах и в торговых центрах, просто не нужны большинству из нас. Покупать по десять пар джинсов — не базовая потребность, а излишество. Я больше не хочу находиться в этом бесконечном круговороте покупок, и приняла то, что теперь называется модным термином «осознанное потребление».

Осознанное потребление — это разумное использование благ, продуктов и природных ресурсов, а также сокращение количества отходов. Оно позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду и смягчить остроту некоторых экологических проблем.

Отказаться от частых и бесполезных покупок было не так просто. Я знаю, что не одна такая: на фоне переживаний или негативных эмоций одним из способов расслабиться становился шопинг.

Пришлось признать, что поход по магазинам — не самое здоровое развлечение, а затем — искать компромиссы с самой собой. Полина Краснопевцева журналистка E1.RU

Как отказаться от ненужных покупок?

За несколько месяцев такой жизни я выявила несколько принципов и лайфхаков, которые позволяют мне не вестись на маркетинговые уловки и не покупать лишних вещей. Вот некоторые из них.

Задавать себе вопросы перед покупкой

Время от времени мне хочется приобрести что-нибудь новенькое. Прежде чем потратить на это деньги, я задаю себе несколько вопросов: есть ли у меня уже похожая вещь? Могу ли я с радостью обойтись без этой покупки? Как ее отсутствие отразится на моей жизни?

Если хотя бы на один из этих вопросов мне сложно ответить, я откладываю покупку на несколько дней или даже недель. Если за это время желание купить вещь пропадает или становится гораздо слабее, я отказываюсь от нее.

Давать жизнь старым вещам

Если после первого шага я всё еще считаю покупку необходимой, то обращаюсь к сервисам по поиску объявлений. Это особенно полезно, когда речь идет о бытовой технике или вещах, которые имеют исключительно эстетическую ценность. Среди объявлений можно найти много уникальных экземпляров и даже предметы ручной работы по весьма доступным ценам.

После таких покупок я чувствую, что даю новую жизнь старым вещам, — и это ощущение, безусловно, добавляет ценности самому предмету.

Избавиться, чтобы купить

Когда дело доходит до одежды, а не до предметов первой необходимости, я руководствуюсь простым правилом: количество вещей в моем гардеробе должно оставаться неизменным. Прежде чем приобрести что-то новое, я даю старой вещи возможность либо износиться естественным путем, либо отдаю ее подругам или на благотворительность. Тот же принцип использую по отношению к косметике.

В чем удовольствие от такой жизни?

Еще один аспект осознанного потребления — это отказ от одноразовых вещей. Например, почти везде я ношу с собой многоразовую бутылку с водой, чтобы не покупать пластиковые. Стараюсь не брать кофе на вынос, а если и планирую взять напиток «с собой», то беру термостакан из дома.

Главное изменение, произошедшее в моей жизни с приходом осознанного потребления, — перераспределение финансов. Я перестала тратить огромное количество денег на вещи, которых у меня и без того много. Благодаря этому смогла больше средств потратить на свое ментальное и физическое благополучие.

Кому-то наверняка такая жизнь может показаться лишенной удовольствия. И с этим легко согласиться, если вы наделяете большой ценностью материальные вещи. Для меня они не так важны, как осознание того, что я не наношу вреда окружающей среде. Полина Краснопевцева журналистка E1.RU

Теперь, когда экологичность стала нормой моей жизни, я часто вспоминаю героя одного своего интервью, эко-блогера Сибирского. Тогда он мне сказал: «Когда говоришь спасибо, пытаешься ли этим окультурить весь мир? Нет. Ты просто являешься культурным человеком сам и не можешь иначе. И так же с экологичностью. Каждый должен сам для себя выбрать, какой он человек». Кажется, я свой выбор уже сделала.

А вы считаете себя экологичным человеком? Да, я стараюсь помогать природе Нет, меня это вообще не волнует Напишу свое мнение в комментариях

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