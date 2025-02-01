НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 753мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Коттедж для Александра Петрова
Погиб капитан полиции
Куда пенсионеры ездят по утрам
Как отдохнуть зимой по-русски
Массовые проверки в «Светофоре»
Съемки фильма в Ярославле
Продают легендарный бар
Новые автобусы
Хитрый тест по литературе
Страна и мир По домам! Актер Александр Петров решил обзавестись коттеджем за десятки миллионов. Разглядываем его дом мечты

Актер Александр Петров решил обзавестись коттеджем за десятки миллионов. Разглядываем его дом мечты

«Полицейский с Рублевки» готовится с беременной женой к переезду

783
7 комментариев
Александр Петров показал коттедж за десятки миллионов рублей | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров показал коттедж за десятки миллионов рублей | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров показал коттедж за десятки миллионов рублей

Источник:

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров перед рождением первенца решил обзавестись новым домом. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» (18+) и фильмов «Лед» (18+) показал роскошный коттедж, где хотел бы жить. Кадры из резиденции он опубликовал в своих соцсетях 31 января.

— Я когда готовился к сегодняшнему [видео] — как бы это ни звучало, но я готовился, — копал и искал цитаты великих людей про дом и наткнулся на цитату Марины Цветаевой, великой поэтессы, которая сказала, что дом — это не только крыша над головой, но и место, где собирается семья. Меня это как-то зацепило, мне кажется, это очень глубоко, — поделился с подписчиками Александр.

Дом в духе немецкого минимализма и в стиле баухаус расположен в элитном закрытом поселке между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе в Подмосковье.

Баухаус — направление модернистской архитектуры, которое зародилось в Германии; для данного стиля характерны четкие формы и минимализм, дизайн интерьеров в первую очередь должен быть функциональным.

Саша Петров готовится к переезду в Московскую область

Источник:

Александр признался, что нашел его самостоятельно и после первого просмотра принял решение купить недвижимость.

— В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Так же случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому, что почувствовали: это наше! К словам Цветаевой я бы добавил: «Дом — это не только крыша над головой, но и место, где хочется собраться семьей», — написал Александр.

По информации сервиса «Циан», стоимость коттеджей в закрытом поселке варьируется от 64 до 210 миллионов рублей. В поселке выставляют на продажу дома в футуристичном стиле, оборудованные системой «Умный дом». Кроме того, участки вокруг домов благоустроены, на них высажены деревья, кустарники и цветы.

В недавних интервью Александр отмечал, что давно живет за городом, однако не уточнял, приобретал ли он дома в собственность.

К слову, в сентябре 2023 года в центре Москвы выставили на продажу пентхаус, похожий на тот, где жил Александр Петров. Двухкомнатные апартаменты оценили в 57 миллионов рублей.

В декабре 2024 года актер обрадовал подписчиков радостной новостью: он впервые станет папой. Петров выложил трогательное фото, на котором обнимает молодую супругу Викторию с явно округлившимся животиком. Кадр подписали с намеком: «Ждем тебя».

Переславский актер внезапно для всех женился в сентябре 2023 года. По его рассказам, с будущей женой он познакомился случайно, благодаря ее маме. Он не раз признавался, что Виктория — это лучшее, что было в его жизни.

ПО ТЕМЕ
Александр Петров Элитный коттедж Недвижимость Подмосковье
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
38 минут
Пускай валит, задолбали уже своим Петровым.
Гость
20 минут
Русский дом в Переславле-Залесском его уже не устраивает, ему немецкий бункер в ближнем Подмосковье подавай. Ну что тут скажешь? Каков поп, таков и приход.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление