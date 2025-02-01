Актер Александр Петров решил обзавестись коттеджем за десятки миллионов. Разглядываем его дом мечты

Александр Петров показал коттедж за десятки миллионов рублей Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров перед рождением первенца решил обзавестись новым домом. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» (18+) и фильмов «Лед» (18+) показал роскошный коттедж, где хотел бы жить. Кадры из резиденции он опубликовал в своих соцсетях 31 января.

— Я когда готовился к сегодняшнему [видео] — как бы это ни звучало, но я готовился, — копал и искал цитаты великих людей про дом и наткнулся на цитату Марины Цветаевой, великой поэтессы, которая сказала, что дом — это не только крыша над головой, но и место, где собирается семья. Меня это как-то зацепило, мне кажется, это очень глубоко, — поделился с подписчиками Александр.

Дом в духе немецкого минимализма и в стиле баухаус расположен в элитном закрытом поселке между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе в Подмосковье.

Баухаус — направление модернистской архитектуры, которое зародилось в Германии; для данного стиля характерны четкие формы и минимализм, дизайн интерьеров в первую очередь должен быть функциональным.

Саша Петров готовится к переезду в Московскую область Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр признался, что нашел его самостоятельно и после первого просмотра принял решение купить недвижимость.

— В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Так же случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому, что почувствовали: это наше! К словам Цветаевой я бы добавил: «Дом — это не только крыша над головой, но и место, где хочется собраться семьей», — написал Александр.

По информации сервиса «Циан», стоимость коттеджей в закрытом поселке варьируется от 64 до 210 миллионов рублей. В поселке выставляют на продажу дома в футуристичном стиле, оборудованные системой «Умный дом». Кроме того, участки вокруг домов благоустроены, на них высажены деревья, кустарники и цветы.

В недавних интервью Александр отмечал, что давно живет за городом, однако не уточнял, приобретал ли он дома в собственность.

К слову, в сентябре 2023 года в центре Москвы выставили на продажу пентхаус, похожий на тот, где жил Александр Петров. Двухкомнатные апартаменты оценили в 57 миллионов рублей.

В декабре 2024 года актер обрадовал подписчиков радостной новостью: он впервые станет папой. Петров выложил трогательное фото, на котором обнимает молодую супругу Викторию с явно округлившимся животиком. Кадр подписали с намеком: «Ждем тебя».