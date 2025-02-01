«Кадровый голод, неплатежи, долги по кредитам». Экономисты — о волне банкротств, которые накрывают промышленность России

Заводам и фабрикам придется непросто Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о возможном масштабном скачке корпоративных банкротств. К концу прошлого года, по оценкам экспертов, доля предприятий обрабатывающей промышленности с высокой нагрузкой процентных платежей на прибыль (превышающей две трети от EBIT — то есть прибыли за вычетом процентов и налогов) увеличилась более чем вдвое по сравнению с 2023 годом, превысив 20%.

Согласно информации, предоставленной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в третьем квартале 2024 года резко возросла доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов. Этот показатель достиг 37%, в то время как в среднем за 2021–2023 годы он колебался на уровне 20–22%.

Увеличение неплатежей свидетельствует о нарастающих финансовых проблемах в бизнес-среде, что и может привести к цепной реакции банкротств. Подробности — в материале MSK1.RU.

Рост банкротств закономерен

— Рост количества корпоративных банкротств в обрабатывающей промышленности закономерен. Увеличение ключевой ставки, кадровый голод, прогнозы по сокращению покупательской способности, проблемы с запчастями для ремонта оборудования и многие другие аспекты — всё это негативно сказывается на финансовом состоянии многих обрабатывающих компаний, — комментирует в беседе с MSK1.RU доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

— Если вал банкротств только начнется, то насколько долгим он будет?

— По прогнозам, все те негативные тенденции, о которых я говорила, будут иметь долгосрочный характер и могут сохраниться, по мнению госорганов, на следующие два-три года.

Возможность получить дешевое финансирование (например, кредит под 6–15%) у компаний на текущий момент отсутствует. В таких условиях у компаний резко ограничиваются рычаги оперативного воздействия на финансовое состояние. В результате возникают проблемы с платежеспособностью, что и приводит к процедурам банкротства.

— О том, что российский бизнес чувствует себя очень тяжело, знает, наверное, каждый россиянин. Но вот главный вопрос — а что делать?

— Компаниям, думаю, целесообразно выходить на новые рынки сбыта дружественных стран.

Государству нужно развивать специализированные промышленные кластеры, увеличивать количество поддерживаемых проектов в уже действующих кластерах. Для отдельных производств следует предусмотреть льготное налогообложение (например, производства бытовой электроники, авиастроения). Это позволит снизить стоимость продукции, повысить ее конкурентоспособность, организовать рабочие места, — говорит Борисова.

Никакая господдержка не поможет

Постоянный эксперт MSK1.RU — доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау — уверен, что любые меры поддержки будут неэффективны, пока в России сохраняется гигантская ставка кредитов.

— К сожалению, у нас долгое время разрабатывались программы поддержки всех, кроме производственных предприятий. Хотя нужно помнить, что они обеспечивают еще большое количество рабочих мест. А сейчас ставки по кредитам для бизнеса стремятся к 30% годовых или даже превышают данный уровень. Получается, что только на оплату процентов у бизнеса уходят огромные суммы, которые нужно покрывать. А еще и тело кредита. У многих промышленных предприятий просто не хватает рентабельности, чтобы обеспечивать платежи по кредитам, — размышляет Ляндау.

— Центробанк уже дал понять, что ключевая ставка (а вместе с ней и ставки по кредитам) снизится не скоро. Но что делать для спасения бизнеса?

— Вы правы, в ближайшее время снижение ключевой ставки до приемлемых 8–10% не планируется. Поэтому прямо сейчас необходимы срочные меры поддержки, которые позволят промышленным предприятиям функционировать и развиваться, а не банкротиться.