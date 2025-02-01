«Это отупение до крайности». Юрий Лоза раскрыл секрет песни про бобра и объяснил, нужна ли сейчас цензура

Юрий Лоза выступил судьей всей музыкальной индустрии Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Сегодня автору легендарной песни «Плот» и десятков других хитов Юрию Лозе исполнился 71 год. Накануне дня рождения корреспондент E1.RU поговорил со звездой 80-х годов и обсудил с ним состояние современной эстрады. Лоза о ней невысокого мнения.

Приговор Клаве Коке

— Недавно вы высказались в эфире про Клаву Коку — и высказались нелестно. Почему вы не готовы спеть с ней?

— Я сказал: с какой стати? Я автор, она исполнительница. Что мы можем с ней спеть? Ей что написали, то она и поет. Я ей должен писать, что ли? Я сам пою свои песни. Я никому ничего не даю пока.

— А есть что раздавать?

— Если я буду раздавать, отсюда выстроится очередь до Костромы. Я понимаю это, но не даю. Если я буду писать песни, то для певицы, а не для Клавы Коки.

— Но она вообще-то популярная.

— Давайте поговорим вот о чем. Есть человек популярный, а есть профессионал. Есть просто популярный пирожок ни с чем, понимаете или нет? Да, популярность, ну и что. Что она умеет? Ничего. Петь не умеет, танцевать не умеет, что она умеет делать?

— Поднимает настроение.

— Ну, екарный бабай, Даня Милохин тоже настроение поднимает. Я умею всё, а они ничего. Вы хотите, чтобы я вместе с ними делал эту историю?

— Когда-то и вы были молодым исполнителем, и кто-то из мэтров мог про вас так же отзываться.

— Не мог! Вообще никак не мог, потому что то, что делал я тогда, когда был молодым, и пел или писал что-то — она ничего из этого делать не может.

— Но она своим берет.

— Чем?

— У нее есть энергетика, харизма…

— Ее харизма — это многократная прокрутка. Если вас начнут крутить по телевизору с утра до вечера, то все будут говорить про вашу харизму. Клава Кока — это человек, которого сделало бесконечное количество просмотров. Бесконечное количество, понимаете или нет?

— Но если бы она была неинтересной, ее бы не показывали так часто, наверное.

— Да, кого показывают — тот и интересный! Если раньше для того чтобы стать популярным, надо было что-то совершить, то сейчас что-то совершают, когда становятся популярными. Непонятно, что ли? Всё перевернулось с ног на голову.

Раньше нужно было перелететь через Северный полюс, чтобы стать популярным, а сейчас надо стать популярным, а потом уже взять и полететь в космос. Всё наоборот. Если раньше надо было сначала в «Песне года» спеть песню хорошую, чтобы стать популярным, то сейчас надо быть популярным, а потом уже пойти и спеть в «Песне года».

Может, Клава Кока и не Монсеррат Кабалье, зато она умеет летать на Пегасе Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Может, вы как опытный артист посоветуете Клаве Коке, в каком направлении ей развиваться?

— Учиться ей надо, если она хочет добиться в этой жизни чего-то стоящего. А стоящее — это построить мост, написать песню, сыграть роль в хорошем фильме. Хотя для этого нужны профессионалы.

А быть популярным можно, и не являясь профессионалом. Самое большое количество просмотров и самое большое количество лайков набирает «Порнхаб». Порнозвезды популярнее Клавы Коки, но мы же не будем про них говорить, что они профессионалы в каком-то деле.

Секрет популярности Димы Маликова

— Дмитрий Маликов — артист плюс-минус вашего поколения (ему 55 лет. — Прим. ред.). Он остается в тренде и сохраняет популярность у молодежи, ему сложно отказать в профессионализме. В чём секрет?

— Маликов что, начал писать хорошие новые песни? Вы слышали хорошие новые песни Маликова? Как стать в тренде? Чтобы начать мелькать по телевизору, начать что-то рекламировать.

Он же не занимается тем, на чём он должен делать свою популярность. Если он композитор, позиционируется как композитор или как автор чего-то — он же этого не делает. Он начал пиариться на совершенно других вещах, которых раньше не делал. Начал активно сниматься в рекламе. Если его каждый день показывают в рекламе — конечно, он будет популярным. Потому что кого показывают, тот и в тренде.

— Я знаю много старых классных песен и у Маликова, и у вас. А новых не знаю.

— При чём тут старые? У меня вышел новый альбом в прошлом году. У меня куча новых песен. Но как вы их послушаете, если их никто не крутит? Новый альбом не выложен в «Яндексе», он вышел на виниле. «Крик души» называется. Там куча прекрасных новых песен. Никому [в интернете] на фиг их не надо.

Дмитрий Маликов выпускает новые песни по несколько раз в году Источник: Максим Серков / NGS42.RU











— Зря говорят, что вы автор одного хита «Плот». Я посмотрел плейлист в музыкальном сервисе — навскидку могу процитировать десять ваших песен.

— Ну правильно. Это вы знаете десять. А вообще, на альбоме, который я дарю, 58 песен, всего написано около сотни. У меня десять песен только новых вышло на этом новом виниловом альбоме. Но винил слушают люди, которые действительно любят хорошую музыку, а на радио не берут ни одну из новых. Говорят: не надо, нам «Плота» хватает. Знаете, что на радио мне говорят? «Вы у нас стоите в разделе „ретро“».

— Сейчас любой артист может сам продвигать себя в интернете.

— Нельзя! Для того чтобы вас продвигали, надо, чтобы вами занималась какая-то компания, которая занимается такими людьми, как Бузова и Клава Кока. Надо купить сразу миллион накруток, а потом начинать это всё пиарить на молодежных порталах. И поймите меня правильно: основной потребитель интернет-продукции — это молодежь.

Моя аудитория чуть более возрастная, чуть более умная, и им уже не хватает этого «Pen-Pineapple-Apple-Pen» (японский хит, завирусившийся в Сети в 2016 году. — Прим. ред.), понимаете? Моя аудитория не сидит в интернете.

Почему все слушают песню про бобра

— Кажется, сейчас все сидят в интернете. И смотрят, кстати, клип про бобра, это сейчас самая популярная песня — «Сидим с бобром за столом». Вы слышали ее?

— Вы что, серьезно считаете это песней? Это же «Pen-Pineapple-Apple-Pen». У этой песни миллиарды просмотров было. Но это отупение до крайности, песня сделана на генераторе.

— А в чём секрет успеха таких простых песен?

— Вы понимаете, это целая лекция о том, что произошло с медиакультурой. Если раньше у нас партия (КПСС. — Прим. ред.) следила за тем, чтобы медиасистема приподнимала своего слушателя до определенного уровня, то сейчас такой задачи перед системой не стоит. Она ориентируется на количество просмотров и лайков.

Секрет песни про бобра очень простой: бобр милый! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Я еще раз говорю, у «Порнхаба» больше всех просмотров, и культура движется в том же направлении. Она не поднимает публику, а сама опустилась до самых низменных желаний и низменных интересов толпы. Нет у культуры задачи сделать тебя умнее, а есть такая задача — сделать, чтобы тебе было клево.

Нам говорили когда-то, что мы живем в эпоху развитого социализма, а пройдет 50 лет, и будем жить в эпоху развитого коммунизма. Они прошли — и оказалось, что мы живем в эпоху развитого КВН. В эпоху большой ржаки. Юрий Лоза музыкант

Вот я говорю с человеком, допустим, который работает в одной из этих команд, и он всё воспринимает через призму ржаки: можно ли над этим посмеяться? У него профессия такая. Сейчас студенты поступают в институт не для того, чтобы получить профессию, а чтобы через КВН пробиться на сцену.

Куда свернула культура, в какую сторону? Если вы сейчас говорите ребенку: «Иди учи физику», он говорит: «А зачем? Вон Даня Милохин ни хрена не умеет, дурак дураком, а едет как спикер на экономический форум». Это нормально? Вон Бузова, два раза вышла замуж, посидела в «Доме-2», а играет в МХАТе!

Зачем учиться профессии актера, если можно стать сильно популярным и точно так же выйти на сцену МХАТа? А популярности можно добиться простым способом — снять штаны.

И тогда объясните ребенку, что ему надо учить физику, что надо строить мосты. Он скажет: «Пап, пошел ты, ты сколько получаешь, 50 тысяч? А Даня Милохин сказал в эфире, что у него там минимум четыре миллиона в месяц». Тебе надо, чтобы заработать столько, сколько Даня Милохин, пахать четыре года — а он получает это за месяц, почему? Потому что он корчит рожи. Что надо делать: физику учить или рожи корчить? Что делала Клава Кока? Ручками махала. Так надо ручками учиться махать?

Нужна ли сейчас цензура

— В СССР был цензурный комитет. Не уверен, что он сыграл положительную роль, но, как по-вашему, надо такие практики восстанавливать?

— Надо не цензурный комитет возвращать, а переориентировать культуру на то, чтобы она занималась делом, пыталась хоть как-то внушить этому молодому поколению, что «Pen-Pineapple-Apple-Pen» — это дерьмо, а Моцарт — это здорово. Но для этого надо начинать крутить Моцарта, а не «Pen-Pineapple-Apple-Pen».

Не про бобра песню надо слушать, а «Темную ночь». И вы должны в медиасистеме внедрить, что «Темная ночь» — это великое произведение, а песня про бобра — дерьмо. Они же не знают этого. Вы знаете, как облизывают ту же самую Бузову в «Камеди-клабе»?

— Не знаю.

— Когда вы Клаву Коку, Даню Милохина делаете медийными персонажами, с утра до ночи о них говорите, они в конце концов сами начинают думать, что они великие. У них же мозги съезжают, они начинают верить, что что-то из себя представляют.

Вряд ли кто-то сомневается в величии этой песни Источник: «Православный журнал „Фома“ / vk.com

— Все артисты в разное время через это проходили…

— Не все! Можно выпустить кого-то из них, допустим, во МХАТ. Но это же, получается, они дискредитируют профессию актера. Рядом театр Станиславского, но они же туда могут попасть только в качестве уборщиков или билетеров. Почему? Потому что не смогут сыграть ни на одном инструменте в оркестре, продирижировать оркестром, не смогут станцевать ничего и спеть в опере не смогут.

В Большой возьмут уборщиками, потому что в Большом работают профессионалы. А в «Камеди» — непрофессионалы, и туда они приходят в качестве звезды. Вот в чём разница. Надо объяснить молодому поколению, что в «Камеди-клабе», в этих [«Уральских пельменях»] работают непрофессионалы. Бездари работают: недоученные ботаники и слесари становятся медийными персонажами, потому что так настроена система.

Перестройте систему и объясните людям: ребята, получив профессию строителя мостов, ты обеспечен на всю жизнь, потому что можно завтра сделать новый мост. Что нужно делать новому комедианту? Опять искать, над чем можно поржать? Давай над Лозой поржем.

А вы согласны с мнением Юрия Лозы о современной поп-культуре? Да Нет Тут всё неоднозначно