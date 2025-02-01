Автобус с российскими туристами слетел с дороги в обрыв — авария произошла в Таиланде

Спасательные службы быстро отреагировали на происшествие Источник: Надежда Касьянова / E1.RU











На острове Пхукет произошло ДТП. Туристический автобус, перевозивший группу россиян, потерял управление, слетел с дороги и застрял на горном склоне.

Авария произошла на перевале Карон — Патонг. По словам перепугавшихся очевидцев, водитель не смог справиться с управлением, и автобус оказался в кювете недалеко от одного из популярных отелей.

Однако спасательные службы быстро отреагировали на происшествие. Пассажиры были аккуратно эвакуированы из автобуса. Спасатели помогли россиянам спуститься с горы по склону.

На месте происшествия продолжаются работы по спасению оставшихся пассажиров и оценке обстановки. Сотрудники экстренных служб прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность и помощь пострадавшим в сложной ситуации, передает khaosod.co.th.

Источник: SHOT / Telegram