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Происшествия Автобус с российскими туристами слетел с дороги в обрыв — авария произошла в Таиланде

Автобус с российскими туристами слетел с дороги в обрыв — авария произошла в Таиланде

Авария произошла на перевале Карон — Патонг

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Спасательные службы быстро отреагировали на происшествие | Источник: Надежда Касьянова / E1.RUСпасательные службы быстро отреагировали на происшествие | Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Спасательные службы быстро отреагировали на происшествие

Источник:

На острове Пхукет произошло ДТП. Туристический автобус, перевозивший группу россиян, потерял управление, слетел с дороги и застрял на горном склоне.

Авария произошла на перевале Карон — Патонг. По словам перепугавшихся очевидцев, водитель не смог справиться с управлением, и автобус оказался в кювете недалеко от одного из популярных отелей.

Однако спасательные службы быстро отреагировали на происшествие. Пассажиры были аккуратно эвакуированы из автобуса. Спасатели помогли россиянам спуститься с горы по склону.

Источник: khaosod.co.thИсточник: khaosod.co.th
Источник: khaosod.co.thИсточник: khaosod.co.th

На месте происшествия продолжаются работы по спасению оставшихся пассажиров и оценке обстановки. Сотрудники экстренных служб прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность и помощь пострадавшим в сложной ситуации, передает khaosod.co.th.

Источник:

В начале января российские туристы тоже попали в ДТП в Таиланде. Тогда водитель автобуса потерял управление и влетел в бетонное ограждение. В ДТП пострадали 32 россиянина. Пассажиров, находящихся на борту автобуса, доставили в местные больницы.

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