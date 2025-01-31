В центре Ярославля выставили на продажу легендарный бар

Выставили на продажу легендарный бар в центре города Источник: «Яндекс.Панорамы»











На «Авито» появилось объявление о продаже легендарного пивного бара в центре Ярославля. ROCKS на Депутатской, 7 выставили на продажу 10 января.

— Продаётся готовый бизнес — бар крафтового пива в историческом центре Ярославля в нежилом доме, что позволяет работать с любым графиком. Хорошая локация, большой пешеходный трафик, офисные помещения, жилой фонд. Процесс полностью налажен и автоматизирован. Всё оборудование и мебель в собственности (ремонт и всё оборудование для работы в хорошем состоянии). В штате — опытные профессиональные сотрудники. Не франшиза, — говорится в объявлении.

Продавец уточняет, что средняя выручка бара за месяц составляет 2 миллиона рублей, при расходах в 700 тысяч. По данным в объявлении, при текущих показателях бизнеса вложения можно окупить за 2,5 года. При этом за сколько продают готовый бизнес — собственник не уточняет.

Общая площадь бара — 110 квадратных метров. Помещение находится в собственности владельца, но, как уточняет продавец, есть возможность купить бизнес без недвижимости. То есть потенциальному покупателю нужно будет платить аренду нынешнему собственнику заведения.

«Больше чем довольны»

Бар ROCKS работает в Ярославле восемь лет. За это время заведение успело полюбиться местным жителям, да и туристам. В сервисе «Яндекс.Карты» у паба рейтинг 4,9 балла из 5.

— Приходили сюда ужинать, впечатления отличные. В зале негромко и комфортно крутятся клипы с топовой музыкой, в меню есть интересные позиции, вкусные лимонады. Но стоит учитывать, что в еде много острого: например, из соусов на выбор томатный и чесночный, но томатный острит, даже чесночный меньше припекает. Томатный суп вкусный, но острый. Всё понравилось, — написала Олена Е. 4 января 2025 года.

— Очень крутой бар. Мы были в Ярославле на гастролях и устроили поиск классного бара — возвращались в «Рокс» три раза. Выбор огромный. Сергей (возможно, хозяин) как никто разбирается в пиве! Подберет по вкусам любое. Очень следит за правильным обслуживанием. И приятное общение — куда ж без него в баре! В итоге — больше чем довольны. Когда вернемся в Ярославль — сразу туда, — поделилась Елена Ш. 15 апреля 2019 года.

Из минусов посетители отмечают проблемы с кухней.

— В целом бар середнячок, плохая кухня компенсируется просто невероятно огромным выбором пива. Зайти попить вкусного пива под легкую закуску понравится многим, из плюсов — закрываются достаточно поздно, — отметил Илья Лобанов 1 декабря 2024 года.

— Мне место не зашло, готовят средне, но по пиву очень неплохо. Бармен хорошо разбирается в сортах, рассказал про каждый. Но еда совсем не впечатлила, к сожалению. Музыка отличная, обслуживание среднячок, — написала Алина Доценко 13 декабря 2024 года.

«Сегодня продаем, завтра не продаем»

Корреспондент сайта 76.RU позвонила по номеру, указанному в объявлении «Авито». Продавец неоднозначно ответил на вопросы про продажу бизнеса.

— Сегодня продаем, завтра не продаем. Может быть, мы не будем продавать в ближайшее время уже, — сказал в беседе с 76.RU Сергей. — Цену не скажу, коммерческая тайна.

Мы также дозвонились в сам бар. Там ответили, что заведение работает в своем обычном графике. Про возможное закрытие сотрудники ничего не знают.