Не такое шикарное, как в России: журналист прогулялась по единственному метро в Казахстане

В Алма-Ате спуск в метро выглядит везде одинаково — все места красивые, ухоженные, нет объявлений и рекламы. Только немного пыльно Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Строили, строили и наконец построили — так можно описать появление метро в Алма-Ате. Генплан утвердили в 1978-м, через два года начали проектирование. А к строительству приступили только в 1988 году. Дальше на реализацию повлиял распад Советского Союза. Одиннадцать станций метро в Алма-Ате появились только спустя двадцать лет. О них рассказывает E1.RU

Наш журналист побывал в Алма-Ате и подготовил обзор местных станций метро. Кстати, там используют жетоны, они желтого цвета.

Далее — от первого лица.

Станция «Райымбек батыра»

Эта станция односводчатая, посередине есть скамейки и табло с информацией. Мне очень понравились народные орнаменты. Станцию назвали в честь казахского батыра, дипломата и полководца. Он был борцом за свободу казахов от джунгарских захватчиков, освободил Семиречье.

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Станция «Жибек Жолы»

Ощущение, что на платформе расстелили огромный ковер! На полу сделали национальный орнамент из мрамора. В конце перрона есть панно в виде двух кругов, там изобразили символы стран, через которые проходил Великий шелковый путь.

Разглядывать можно долго: индийский Тадж-Махал, Великая Китайская стена, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, египетские пирамиды, римский Колизей, афинский Парфенон, монастырь Ад-Дэйр в Иордании… Здесь же поместили пирамиду Кукулькана, которая находится в Мексике.

Станция «Алмалы»

Яблоню с плодами можно увидеть на станции «Алмалы». Тут есть два витражных панно с подсветкой — на тему древнего города и цветущего сада.

Это станция глубокого заложения — 30 метров. Состоит из трех залов — центрального и двух боковых. Полы здесь выложены гранитной плиткой, а стены облицованы мраморной мозаикой. Это национальный казахский орнамент. Люстры и светильники сделаны из нержавеющей стали, арки проходов и плинтусы — из мрамора.

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Станция «Абая»

Самая глубокая станция уходит вниз на 78 метров. Названа она в честь местного Пушкина — поэта и основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева. Ему еще поставили памятник на одноименной площади в центре города, недалеко от гостиницы «Казахстан».

Бронзовый барельеф поэта — главная деталь станции, вокруг него написали отрывки из стихотворений.

Тут три зала: центральный и два боковых. Стены отделаны мрамором бежевого и коричневого цвета. Станция «Абая», как и другие, строилась очень долго.

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Станция «Байконур»

Это единственная платформа, которая меня разочаровала. В описании на сайте метрополитена говорится, что она построена в стиле хай-тек. А выглядит так, будто там сделали евроремонт нулевых (если вы понимаете, о чем я).

Как по мне — безвкусно и дешево, и нет ничего, что привлекло бы внимание. Мне есть с чем сравнивать: я видела станции на космическую тему в Екатеринбурге («Проспект Космонавтов»), в Самаре и в Новосибирске (фан-факт: они называются одинаково, в честь Юрия Гагарина — «Гагаринская»).

Еще на «Байконуре» раздражают телевизоры с рекламой вдоль платформы. Эти экраны смотрятся ужасно и установлены на всех станциях.

Сама станция по форме напоминает космический ангар. Больше отсылок к этой теме нет. Пол выложен серым гранитом. Заложение глубокое — 20 метров. Здесь три зала: центральный и боковые.

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Станция «Театр имени Мухтара Ауэзова»

Это одна из самых красивых станций метро в Казахстане. Свое название она получила в честь театра, который находится рядом.

В конце станции мозаичное панно, изображающее сцену из спектакля. По бокам платформы — объемные медальоны со сценами быта кочевников. Всего шестнадцать сцен — по восемь с каждой стороны зала. Полы здесь гранитные с простым крупным рисунком.

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Станция «Алатау»

Единственная станция метро в Алма-Ате, где рельсы по центру, а платформа по бокам. На другую сторону нужно переходить поверху.

Стены отделаны белым и зеленым мрамором. Над спусками — художественные тематические панно. Они выполнены из римской мозаики, бронзы и рельефа с изображением горного хребта Заилийского Алатау.

Станция «Сайран»

Про эту платформу сложно что-то сказать. Освещение здесь плохое, и выглядит она странно. К сожалению, я не поняла, что значат рисунки на двух сторонах платформы, и на сайте метрополитена нет объяснения, почему такое оформление.

В рейтинге всех станций я поставила бы ее на последнее место.

Ничего примечательного в этой станции нет Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Что значит этот рисунок, я и сама не поняла Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Станция «Москва»

Самая яркая станция метро в Алма-Ате. Она почти вся красная — это акцент и отсылка к Кремлю. О кремлевской стене напоминает и узор: такие же зубцы.

Казахстан и правительство российской столицы договорились обменяться названиями строящихся станций. Так в Братеево появилась «Алма-Атинская», а здесь — «Москва».

Эта станция мелкого заложения, ее глубина — всего 11 метров. Над путями расположены балконы, через которые спускаешься в вестибюль. Из интересного — наверху есть фотографии Москвы.

Видите мерлоны кремлевской стены? Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Это нижняя платформа Источник: Анастасия Баранова / E1.RU











Станция «Сарыарка»

Эта станция показывает красоту казахских степей. Она понравилась мне больше всех — и оформлением, и тематикой. В конце платформы расположено панно, изображающее восход солнца над степями. На переднем плане мчится табун лошадей на фоне Астаны. Стены здесь облицованы мраморной мозаичной плиткой. Только посмотрите, какие сюжеты!

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Станция «Бауыржан Момышулы»

Это конечная станция, она относится ко второй очереди метрополитена. Да, здесь планируют дальнейшее строительство: Алма-Ата постоянно стоит в 10-балльных пробках.

Для отделки стен использовали керамические панели, цветом и фактурой напоминающие дерево.

Станцию назвали в честь советского офицера, участника Великой Отечественной войны.

Вдоль станции несколько раз разместили портрет Бауыржана Момышулы Источник: Анастасия Баранова / E1.RU









