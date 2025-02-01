Не такое шикарное, как в России: журналист прогулялась по единственному метро в Казахстане

Строили, строили и наконец построили — так можно описать появление метро в Алма-Ате. Генплан утвердили в 1978-м, через два года начали проектирование. А к строительству приступили только в 1988 году. Дальше на реализацию повлиял распад Советского Союза. Одиннадцать станций метро в Алма-Ате появились только спустя двадцать лет. О них рассказывает E1.RU
Наш журналист побывал в Алма-Ате и подготовил обзор местных станций метро. Кстати, там используют жетоны, они желтого цвета.
Далее — от первого лица.
Станция «Райымбек батыра»
Эта станция односводчатая, посередине есть скамейки и табло с информацией. Мне очень понравились народные орнаменты. Станцию назвали в честь казахского батыра, дипломата и полководца. Он был борцом за свободу казахов от джунгарских захватчиков, освободил Семиречье.
Станция «Жибек Жолы»
Ощущение, что на платформе расстелили огромный ковер! На полу сделали национальный орнамент из мрамора. В конце перрона есть панно в виде двух кругов, там изобразили символы стран, через которые проходил Великий шелковый путь.
Разглядывать можно долго: индийский Тадж-Махал, Великая Китайская стена, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, египетские пирамиды, римский Колизей, афинский Парфенон, монастырь Ад-Дэйр в Иордании… Здесь же поместили пирамиду Кукулькана, которая находится в Мексике.
Станция «Алмалы»
Яблоню с плодами можно увидеть на станции «Алмалы». Тут есть два витражных панно с подсветкой — на тему древнего города и цветущего сада.
Это станция глубокого заложения — 30 метров. Состоит из трех залов — центрального и двух боковых. Полы здесь выложены гранитной плиткой, а стены облицованы мраморной мозаикой. Это национальный казахский орнамент. Люстры и светильники сделаны из нержавеющей стали, арки проходов и плинтусы — из мрамора.
Станция «Абая»
Самая глубокая станция уходит вниз на 78 метров. Названа она в честь местного Пушкина — поэта и основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева. Ему еще поставили памятник на одноименной площади в центре города, недалеко от гостиницы «Казахстан».
Бронзовый барельеф поэта — главная деталь станции, вокруг него написали отрывки из стихотворений.
Тут три зала: центральный и два боковых. Стены отделаны мрамором бежевого и коричневого цвета. Станция «Абая», как и другие, строилась очень долго.
Станция «Байконур»
Это единственная платформа, которая меня разочаровала. В описании на сайте метрополитена говорится, что она построена в стиле хай-тек. А выглядит так, будто там сделали евроремонт нулевых (если вы понимаете, о чем я).
Как по мне — безвкусно и дешево, и нет ничего, что привлекло бы внимание. Мне есть с чем сравнивать: я видела станции на космическую тему в Екатеринбурге («Проспект Космонавтов»), в Самаре и в Новосибирске (фан-факт: они называются одинаково, в честь Юрия Гагарина — «Гагаринская»).
Еще на «Байконуре» раздражают телевизоры с рекламой вдоль платформы. Эти экраны смотрятся ужасно и установлены на всех станциях.
Сама станция по форме напоминает космический ангар. Больше отсылок к этой теме нет. Пол выложен серым гранитом. Заложение глубокое — 20 метров. Здесь три зала: центральный и боковые.
Станция «Театр имени Мухтара Ауэзова»
Это одна из самых красивых станций метро в Казахстане. Свое название она получила в честь театра, который находится рядом.
В конце станции мозаичное панно, изображающее сцену из спектакля. По бокам платформы — объемные медальоны со сценами быта кочевников. Всего шестнадцать сцен — по восемь с каждой стороны зала. Полы здесь гранитные с простым крупным рисунком.
Станция «Алатау»
Единственная станция метро в Алма-Ате, где рельсы по центру, а платформа по бокам. На другую сторону нужно переходить поверху.
Стены отделаны белым и зеленым мрамором. Над спусками — художественные тематические панно. Они выполнены из римской мозаики, бронзы и рельефа с изображением горного хребта Заилийского Алатау.
Станция «Сайран»
Про эту платформу сложно что-то сказать. Освещение здесь плохое, и выглядит она странно. К сожалению, я не поняла, что значат рисунки на двух сторонах платформы, и на сайте метрополитена нет объяснения, почему такое оформление.
В рейтинге всех станций я поставила бы ее на последнее место.
Станция «Москва»
Самая яркая станция метро в Алма-Ате. Она почти вся красная — это акцент и отсылка к Кремлю. О кремлевской стене напоминает и узор: такие же зубцы.
Казахстан и правительство российской столицы договорились обменяться названиями строящихся станций. Так в Братеево появилась «Алма-Атинская», а здесь — «Москва».
Эта станция мелкого заложения, ее глубина — всего 11 метров. Над путями расположены балконы, через которые спускаешься в вестибюль. Из интересного — наверху есть фотографии Москвы.
Станция «Сарыарка»
Эта станция показывает красоту казахских степей. Она понравилась мне больше всех — и оформлением, и тематикой. В конце платформы расположено панно, изображающее восход солнца над степями. На переднем плане мчится табун лошадей на фоне Астаны. Стены здесь облицованы мраморной мозаичной плиткой. Только посмотрите, какие сюжеты!
Станция «Бауыржан Момышулы»
Это конечная станция, она относится ко второй очереди метрополитена. Да, здесь планируют дальнейшее строительство: Алма-Ата постоянно стоит в 10-балльных пробках.
Для отделки стен использовали керамические панели, цветом и фактурой напоминающие дерево.
Станцию назвали в честь советского офицера, участника Великой Отечественной войны.