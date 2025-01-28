Эти вопросы на эрудицию поставят вас в тупик: тест для гениев

Ужасная штука — эрудиция. Надо во многом разбираться, многое запоминать. Но это ладно — надо еще вовремя вспомнить всё, что ты знаешь или когда-то знал! А может, никаких знаний и нет? В этом тесте мы собрали не самые сложные, но самые разнообразные вопросы. Чтобы верно ответить на каждый из них, многосторонняя развитость совсем не помешает.
Северная Семирамида, Фике, Немецкая мать русского Отечества, Добрая бабушка, Русская Мессалина — всё это один и тот же человек. О ком речь?
Наина Ельцина
Александра Федоровна
Екатерина II
Раиса Горбачева
В 34 года из-за депрессии он отправился на кумысолечение, в 41 написал свой знаменитый роман, а в 67 лет научился ездить на велосипеде. Кто этот человек?
Иван Тургенев
Владимир Набоков
Лев Толстой
Михаил Булгаков
У какого князя было прозвище «ласковый»?
- Юрий Долгорукий
- Всеволод Большое Гнездо
- Михаил Хоробрит
- Владимир Красное Солнышко
Какая фамилия была у Николая Гоголя при рождении?
Гоголь
Яновский
Акутагава
Моголь
- Возраст невесты
- Пожелание плодовитости
- Число сундуков с приданым
- Количество мужей
Почему Петр Первый был против бород?
Не по-европейски
Некрасиво
У него своя не росла
Мог себе позволить
Самсебяиздат
- Тамиздат
Тамсямиздат
Самиздат
- Зимой
- Весной
- Летом
- Осенью
- Всегда
- Никогда
Что такое меламед? А может быть, кто?
Элемент таблицы Менделеева
Погонщик ослов
Учитель
Это такой сплав металла
Почему у медведя короткий хвост?
Чтобы не отморозить
Медведи не общительны
Чтобы не оторвали в бою
Он часто сидит на попе, и длинный хвост ему только мешал бы
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