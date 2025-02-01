На российских туристов напали с мачете в Индии: новости 1 февраля

Туристы из Казани хотели встретить рассвет на пляже Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 февраля.

Индексация маткапитала

В этом году различные социальные выплаты и пособия, включая материнский капитал, будут проиндексированы на 9,5%. Об этом сообщил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы в своем Telegram-канале.

— Материнский капитал вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. <…> По решению нашего президента индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%. Эта норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января, — отметил Володин.

На первого ребенка выплата составит 690 тысяч рублей, а на второго — 222 тысячи рублей. В случае, если семья не получила сертификат на первого ребенка, то при рождении второго материнский капитал составит 912 тысяч рублей.

Кроме того, многодетным россиянкам планируют каждый месяц выплачивать 72,4 тысячи рублей. Соответствующий проект разработал Минтруд. Однако это касается только тех матерей, которые воспитывают десять и более детей.

ДТП с россиянами на Пхукете

На острове Пхукет произошло ДТП с участием туристического автобуса, перевозившего россиян. Машина слетела с дороги и застряла на горном склоне на перевале Карон — Патонг.

Очевидцы рассказали, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и автобус угодил в кювет недалеко от популярного отеля.

Спасатели оперативно отреагировали и помогли эвакуировать пассажиров. Они также помогли россиянам спуститься с горы.

Источник: SHOT / Telegram

По информации генконсульства России, легкие травмы получили двое россиян, которые отказались от госпитализации после оказания медпомощи, сообщило РИА Новости.

Первый приговор в России за пропаганду чайлдфри

Жительница Севастополя получила приговор по делу о пропаганде идеологии чайлдфри. Примечательно, что это первый вынесенный приговор в России.

Как сообщили в Telegram-канале полиции Севастополя, местную жительницу оштрафовали на 50 тысяч рублей за «пропаганду отказа от рождения детей». Причиной стали изображения, которые она публиковала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мониторинг соцсетей проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Они утверждают, что 29-летняя женщина размещала на своей странице «мизантропические посты», в том числе «высказывания о привлекательности отказа от деторождения в пользу беззаботного образа жизни».

В Индии российских туристов чуть не убили мачете

Двое неизвестных напали на российских туристов с мачете в Индии и порезали лицо мужчине. Семейная пара из Казани разбила палатку на пляже острова Гоа, чтобы встретить рассвет, но вместо этого получила настоящий хоррор-квест.

Ночью кто-то начал светить в палатку фонариком. Мужчина вышел и увидел двух местных жителей с мачете. Сначала они наорали на россиян и ушли, но потом вернулись и продолжили их кошмарить.

Когда россиянин снова открыл палатку, один из индусов ударил его ножом по челюсти, уху и шее. После этого они скрылись. Супруги побежали в больницу, где раненому мужчине оказали помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, передает SHOT.

Об инциденте уже стало известно генконсульству РФ в Мумбаи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического представительства Николая Капустина.

Китайский зоопарк перекрасил собак в тигров и панд

Китайский зоопарк Qinhu Bay Forest Animal Kingdom в Тайчжоу покрасил собак породы чау-чау в тигров и панд. Такой трюк хозяева заведения используют не в первый раз, до этого четвероногим приходилось притворяться пандами.

Источник: Daily Mail

Источник: Mail Online