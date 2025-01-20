«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы

Рассказ курьера от первого лица Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Сети всё чаще встречаешь новости о хорошем заработке в доставке и невольно задумываешься, а тем ли ты вообще занимаешься. Как на самом деле устроена работа курьера и сколько можно заработать, специально для портала 93.RU рассказала 23-летняя девушка-курьер из Краснодара, которая развозит заказы уже больше месяца.

«Ты не сможешь получить больше, чем они рассчитывают тебе дать»

Я устроилась работать курьером, когда меня уволили с должности помощницы официантки, так как я возмутилась, что штрафы — это ненормально. Знакомая порекомендовала пойти в доставку. Требований особо никаких нет, зарегистрировалась в приложении, пришла в курьерский центр и принесла с собой паспорт. Сначала работала пешком, но в скором времени перешла на велосипед.

Заказов выходит по-разному. Всё зависит от спроса и количества курьеров, которые выйдут на слот (смену. — Прим. ред.). Можешь четыре заказа в час развезти, а иногда сидишь и пытаешься хотя бы один за два часа поймать.

А сейчас всё больше новых сотрудников, которых привлекают с помощью разовых акций. Например, недавно обещали, что может выпасть «золотой заказ» с +5000% доплатой. Но такой бонус получает по факту один курьер на весь город, а все как побежали… В итоге сидишь без заказов, пока все пытаются в это казино выиграть. А еще есть персональные цели. Все пытаются выполнить определенное количество заказов в указанное количество дней, чтобы получить гарантированную доплату. Например, развези 34 заказа за три дня и получи 1100 рублей.

Но соответственно, и тяжелее из-за этого получить заказы, потому что все на количество работают. А в итоге если получаешь доплату по персональным целям, то потом урезают проценты к каждому заказу на смене. То есть ты не сможешь получить больше, чем они рассчитывают тебе дать.

На доставку дается ограниченное время — отдельно до ресторана или магазина, отдельно до клиента. Всё зависит от расстояния, оплата в том числе. Я укладываюсь в тайминги, но обидно, что может быть заказ на 40 минут езды, а доплата маленькая. Так, если тебя закинет куда-нибудь далеко, где может не быть других заказов, то придется оттуда уезжать без доплат, иначе будешь сидеть вообще без работы. Поэтому курьеры очень не любят эти далекие заказы. Полчаса везешь «тонну» за 100 рублей…

«Влетела в стену с разгона»

Самое тяжелое — когда падают заказы из продуктовых магазинов. Там может спокойно быть 10–15 килограммов и более, а может — 10 литров воды. А бывает еще, когда сразу два заказа развозишь. Потом всё очень болит, еще и едешь на велосипеде медленнее, потому что тяжело. А доплачивают за такой груз копейки, хотя тратишь много сил. Помню, везла более 15 килограммов на спине за 200 рублей. Есть выход — можно попросить вызвать такси за счет компании, если заказ тяжелый. Но я на велосипеде, мне без вариантов.

Помимо далеких расстояний и тяжелых заказов, есть риски попасть в ДТП, потому что ты стараешься быстро развезти, чтобы больше заработать, но это очень опасно. У меня так тормоза на велосипеде уже два раза отказывали, я нажимаю, а ничего не работает, так вот в стену с разгона влетела и в другого велосипедиста на дороге. Иногда в столбы врезаюсь, у меня все ноги уже в синяках.

Еще момент: во многом тебе надо рассчитывать только на себя. Возможно, у разных сервисов свои условия, но в моем случае — не выдавали повербанки, ветрозащиту, велосипед… Нужно заранее купить определенную одежду, чехол и защитные стекла для телефона. Я так один смартфон уже сломала под дождем.

Что касается обеда, то сервис дает тебе скидку 50% в двух общепитах, не более. Бесплатного ничего нет.

Работа физически тяжелая. Потом приходишь домой, и нет сил двигаться. А если много работаешь — больше рисков для твоего здоровья.

В доставке нет фиксированных сумм, всё зависит от числа заказов, курьеров на линии и района, где ты работаешь Источник: курьер из Краснодара











«Мне смешно от новостей про богатых курьеров»

Нет заказов — нет и денег. Есть минимальная ставка — 120 рублей в час, но это если у тебя доход в час меньше этого значения, и всё равно тебе нужно выполнить минимум заказов в зависимости от количества часов, которые выбираешь в день. Например, слот на четыре-пять часов — это минимум два заказа.

Я постоянно переживаю из-за денег. Тревожусь, что нужно выгрызать эти заказы, искать их по всему городу. Кому заказы не падают, часто просто сидят и отдыхают, но тогда ты без денег, а у меня эта работа основная. Мне каждая копейка важна.

Мне смешно от новостей про богатых курьеров. Это не больше, чем разовые акции. Если кто-то и получает много, то эти люди работают без выходных по 14 часов в день.

В среднем я сейчас зарабатываю 4 тысячи рублей в день, но я много работаю ради этого. У меня в последнее время выходило 35 заказов в сутки, это я езжу по 13 часов на велосипеде по 100 километров, чтобы поймать эти заказы.

А если пешком работать, то там повезет, если 2 тысячи рублей за день получится заработать, но это тебе 30–40 километров надо пройти.

Выплаты приходят примерно раз в неделю, ты видишь деньги в приложении, но вывести их, когда захочешь, нельзя.

Наверняка у кого-то может появиться вопрос, почему я еще не уволилась. Я активная, и мне нравится ездить, слушать музыку, общаться с людьми. Просто лучше пока из того, что мне будет по душе, я не нашла.