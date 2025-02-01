Ярославские росгвардейцы спасли парня, который едва не сорвался с высоты

Росгвардейцы спасли парня в Ярославле Источник: Росгвардия











Сотрудники Росгвардии спасли парня, который едва не выпал из окна многоэтажки во Фрунзенском районе Ярославля. Детали операции рассказали в пресс-службе ведомства.

— В ходе спасательной операции боец-высотник спецподразделения с помощью высотного оборудования спустился с крыши на окно и затащил мужчину в квартиру. В результате слаженных действий сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Ярославской области молодой человек не пострадал, — говорится в сообщении от 1 февраля.

О ЧП в ведомство сообщили неравнодушные жители, которые заметили парня.

Судя по видео, сотрудник Росгвардии при помощи снаряжения спустился с крыши и через окно забрался в квартиру. Сотрудник СОБР «Стрела» попал в дом к молодому человеку за считаные секунды.