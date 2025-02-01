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Здоровье обзор От чего скачет давление: врачи рассказали, кто в группе риска

От чего скачет давление: врачи рассказали, кто в группе риска

И какие показатели считаются высокими

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4 комментария
А какое давление у вас&nbsp;— стабильное или скачет, как курс доллара? | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUА какое давление у вас&nbsp;— стабильное или скачет, как курс доллара? | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

А какое давление у вас — стабильное или скачет, как курс доллара?

Источник:

Голова тяжелая, виски сжимает, перед глазами вдруг поплыли мушки, а сердце отбивает ритм, как на рок-концерте — знакомо? Тогда у вас может быть высокое давление. Но лучше всего определять не по внешним признакам и самочувствию, а тонометром. Правда, какое давление считается высоким? Об этом мы спросили врачей. И вот что они ответили.

Что такое давление и как его измеряют

Артериальное давление — это сила, с которой кровь воздействует на стенки артерий. Оно постоянно изменяется в зависимости от фазы работы сердца. Давление измеряют с помощью специального прибора — тонометра.

— Верхнее, или первое число — это систолическое давление. Оно отражает, с какой силой сердце сокращается и выталкивает кровь в артерии, — рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. — Нижнее, второе число, — диастолическое давление. По нему можно судить о тонусе сосудов.

Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».

Нормальные показатели артериального давления

Нормальный показатель артериального давления составляет 120/80 мм рт. ст. В идеале у здорового человека в покое давление не должно превышать следующих значений:

  • 120/70–130/80 мм рт. ст. — для людей в возрасте 20–40 лет;

  • 140/90 мм рт. ст. — для тех, кому от 40 до 60 лет;

  • 150/90 мм рт. ст. — для пациентов старше 60 лет.

Однако небольшие отклонения от этих значений могут считаться допустимыми.

— В моей практике всё чаще попадаются пациенты, для которых нормальным является давление 120/70, хотя оно обычно считалось некомфортным. Важно отметить, что с возрастом давление может незначительно увеличиваться, особенно у женщин после наступления менопаузы, — говорит терапевт Дарья Ильина.

Дарья Ильина — врач-терапевт ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».

Какое давление считается высоким

Небольшие колебания давления даже у здорового человека возможны, ведь оно зависит от множества факторов: физической активности, уровня стресса, погоды и даже количества выпитого кофе.

Терапевт Евгений Ерастов, поясняя, какое артериальное давление будет считаться повышенным, рассказывает:

— Для систолического — с 140 мм ртутного столба, для диастолического — с 90 мм ртутного столба. Рекомендую держать давление в диапазоне 120/80 плюс-минус 5 мм ртутного столба.

Евгений Ерастов — врач-терапевт, врач мануальной терапии, health-coach.

— Гипертония подразделяется на три стадии. Первая — 140–159/90–99 мм ртутного столба. Вторая стадия — 160–179/100–109 мм ртутного столба. Третья стадия: 180/110 мм ртутного столба и выше, — добавляет Дарья Ильина.

Почему повышается давление

Врачи отмечают, что давление может повыситься из-за стрессов, физической и психической перегрузки, чрезмерного употребления соленой еды, неправильного образа жизни и вредных привычек, ожирения и даже ночной работы.

— Регулируют артериальное давление почки. Происходит это за счет выработки ренина, который активирует ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС). Все гипотензивные препараты воздействуют на различные звенья цепочки реакций РААС, — рассказывает Евгений Ерастов. — Также в повышении давления принимают участие гормоны: адреналин, норадреналин, антидиуретический гормон, кортизол.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система — это гормональная система, которая регулирует кровяное давление и объем крови в организме.

Чем опасно высокое давление

Считается, что артериальная гипертония и другие заболевания сосудов и сердца являются главной причиной смертности населения.

— Гипертония опасна спазмом артерий, потому что во время повышения давления сосуды сужаются. И поступление крови в ткани организма ухудшается, так происходит ишемический инфаркт или инсульт мозга или сердца, — объясняет Евгений Ерастов. — При повышении давления артерии могут не выдержать и разорваться — так возникает геморрагический инсульт. Повреждение сосудов сетчатки может вызвать ухудшение зрения или слепоту. Высокое давление приводит к образованию бляшек в сосудах — атеросклерозу, что ухудшает кровообращение. А еще дает осложнения при беременности — преэклампсию, это опасно для матери и ребенка.

— Гипертония может вызывать повреждение мелких кровеносных сосудов в почках, что нарушает их фильтрационную функцию и приводит к хронической почечной недостаточности, — добавляет медсестра Ольга Пискунова. — Гипертония часто сопровождается метаболическими нарушениями — инсулинорезистентностью и дислипидемией (нарушением липидного обмена), что увеличивает риск развития сахарного диабета и атеросклероза. У мужчин гипертония может привести к проблемам с эрекцией, так как повышенное давление ухудшает кровоток в половых органах.

Ольга Пискунова — старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации, терапии и реаниматологии ГБУЗ «Кимрская ЦРБ».

Что делать при высоком давлении

Чтобы снизить давление, попробуйте расслабиться: глубоко подышите, выпейте стакан воды, полежите в тишине. Ограничьте соль и кофеин, сделайте упор на продукты с калием и магнием: бананы, орехи, зелень.

Что касается фармацевтических препаратов, то их должен назначать лечащий врач с учетом противопоказаний. У людей, которые уже обращались к специалистам с проблемами с давлением, такие таблетки всегда должны быть под рукой. Если в течение 1–2 часов после приема препаратов давление не снизится, необходимо вызвать скорую помощь. А чтобы не допустить повышения давления, важно вести здоровый образ жизни.

— Профилактика гипертонии включает в себя ведение здорового образа жизни: правильное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения и употребления алкоголя, контроль веса и управление стрессом, — советует Дарья Ильина. — Если давление уже повышено, врач назначает соответствующее лечение, включая прием лекарственных препаратов.

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Комментарии
4
Гость
1 час
У меня в среду было давление 203/113,60 лет,хожу на работу,пенсия в 65 только будет.
Гость
57 минут
Америку открыли!
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