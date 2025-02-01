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Происшествия В США самолет рухнул и протаранил жилые дома. Начался пожар, есть погибшие: видео

В США самолет рухнул и протаранил жилые дома. Начался пожар, есть погибшие: видео

Катастрофа произошла в Филадельфии

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Обломки самолета разлетелись по нескольким улицам

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В ночь на 1 февраля в городе Филадельфия разбился самолет.

Это был небольшой легкомоторный борт, на нем летели шесть человек. Они погибли. Самолет рухнул на парковку магазина, протаранил несколько автомобилей, а затем — и жилых домов.

Крушение самолета попало на камеры по всему городу

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После этого произошел мощный взрыв и началась серия пожаров, авария повредила газопровод. Власти Филадельфии сообщают о большом количестве раненых. Известно о шести погибших.

— Повсюду мусор и разбитые машины. Господи, черт возьми. Самолет врезался в ряд домов, как чертова ракета, — написал американец, показавший видео последствий.

Кадры пожара

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— Филадельфия сейчас выглядит как один сплошной хаос. На Коттман Авеню лежат тела, — поделился другой.

Еще одно видео катастрофы

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Точные причины катастрофы предстоит выяснить. Известно, что самолет рухнул вскоре после того, как вылетел из местного аэропорта. На месте трагедии работает множество пожарных и спасателей.

Местные жители подозревают, что число погибших может сильно вырасти, — в зданиях, которые протаранил самолет, были люди. Сейчас эти дома горят.

Днем ранее в США упал пассажирский самолет: он столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку. На борту были и российские спортсмены. Погибли все люди, находившиеся в самолете — это 67 человек.

Все версии произошедшего мы собрали отдельно.

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Самолет США Филадельфия Авиакатастрофа
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