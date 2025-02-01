Угадайте фильм с Евгением Леоновым по одному кадру: тест для поклонников советского кино

Евгений Леонов из тех актеров, которых мы узнаем в любой роли. Даже по голосу мы без труда отличим, что того или иного персонажа озвучивал именно он. За свою жизнь он подарил нам десятки запоминающихся образов. Возможно, мог бы и больше, но 31 год назад Евгения Леонова не стало. В память об артисте мы предлагаем вам пройти наш тест и попробовать вспомнить фильмы, в которых он снимался, по одному кадру.
Разминочный вопрос. Вы должны угадать этот фильм, даже если не смотрели его.
«Виринея» (0+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Кин-дза-дза!» (12+)
«Над нами Южный Крест» (18+)
Подсказка: это один из последних фильмов Евгения Леонова.
«Черемушки» (0+)
«Сыскное бюро „Феликс“» (0+)
«Паспорт» (18+)
«Настя» (18+)
Где вы могли видеть этого жизнерадостного Евгения Леонова?
«Американский дедушка» (16+)
«За спичками» (12+)
«Дом, который построил Свифт» (12+)
«Слезы капали» (0+)
Здесь должно быть совсем не сложно.
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Уникум» (0+)
«Убить дракона» (12+)
«О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
Где Евгений Леонов был веселым коком?
«Полосатый рейс» (12+)
«Вихри враждебные» (0+)
«Счастливый рейс» (0+)
«Морской охотник» (12+)
Да-да, такая роль у Евгения Леонова тоже была.
«Дорога» (12+)
«Дело Румянцева» (12+)
«Неповторимая весна» (0+)
«Улица полна неожиданностей» (12+)
Иногда молодого Евгения Леонова бывает сложно узнать. Сложнее только вспомнить, из какого фильма этот кадр.
«Повесть о молодоженах» (18+)
«Трудное счастье» (12+)
«Не имей 100 рублей…» (6+)
«Произведение искусства» (12+)
На Доцента вроде бы не похож.
«Сказки русского леса» (12+)
«Крепостная актриса» (12+)
«Снежная сказка» (12+)
«Короткие истории» (6+)
Ну здесь-то сложно промахнуться.
«Внимание, тигры!» (12+)
«Фокусник» (0+)
«Не горюй!» (6+)
«Полосатый рейс» (12+)
Какое-то, кажется, фантастическое кино.
«Карусель» (12+)
«Тридцать три» (12+)
«Под каменным небом» (12+)
«Длинное, длинное дело…» (12+)