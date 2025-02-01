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Угадайте фильм с Евгением Леоновым по одному кадру: тест для поклонников советского кино

Если вы знаете толк не только в поросятах, у вас есть все шансы

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Кажется, какую бы маску ни примерил Евгений Леонов, мы его всё равно узнаем | Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, киноконцерн «Мосфильм», 1971 годКажется, какую бы маску ни примерил Евгений Леонов, мы его всё равно узнаем | Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, киноконцерн «Мосфильм», 1971 год

Кажется, какую бы маску ни примерил Евгений Леонов, мы его всё равно узнаем

Источник:

Евгений Леонов из тех актеров, которых мы узнаем в любой роли. Даже по голосу мы без труда отличим, что того или иного персонажа озвучивал именно он. За свою жизнь он подарил нам десятки запоминающихся образов. Возможно, мог бы и больше, но 31 год назад Евгения Леонова не стало. В память об артисте мы предлагаем вам пройти наш тест и попробовать вспомнить фильмы, в которых он снимался, по одному кадру.

ТЕСТПройден 142 раза
1 / 10

Разминочный вопрос. Вы должны угадать этот фильм, даже если не смотрели его.

  • «Виринея» (0+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

  • «Над нами Южный Крест» (18+)

2 / 10

Подсказка: это один из последних фильмов Евгения Леонова.

  • «Черемушки» (0+)

  • «Сыскное бюро „Феликс“» (0+)

  • «Паспорт» (18+)

  • «Настя» (18+)

3 / 10

Где вы могли видеть этого жизнерадостного Евгения Леонова?

  • «Американский дедушка» (16+)

  • «За спичками» (12+)

  • «Дом, который построил Свифт» (12+)

  • «Слезы капали» (0+)

4 / 10

Здесь должно быть совсем не сложно.

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Уникум» (0+)

  • «Убить дракона» (12+)

  • «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

5 / 10

Где Евгений Леонов был веселым коком?

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «Вихри враждебные» (0+)

  • «Счастливый рейс» (0+)

  • «Морской охотник» (12+)

6 / 10

Да-да, такая роль у Евгения Леонова тоже была.

  • «Дорога» (12+)

  • «Дело Румянцева» (12+)

  • «Неповторимая весна» (0+)

  • «Улица полна неожиданностей» (12+)

7 / 10

Иногда молодого Евгения Леонова бывает сложно узнать. Сложнее только вспомнить, из какого фильма этот кадр.

  • «Повесть о молодоженах» (18+)

  • «Трудное счастье» (12+)

  • «Не имей 100 рублей…» (6+)

  • «Произведение искусства» (12+)

8 / 10

На Доцента вроде бы не похож.

  • «Сказки русского леса» (12+)

  • «Крепостная актриса» (12+)

  • «Снежная сказка» (12+)

  • «Короткие истории» (6+)

9 / 10

Ну здесь-то сложно промахнуться.

  • «Внимание, тигры!» (12+)

  • «Фокусник» (0+)

  • «Не горюй!» (6+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

10 / 10

Какое-то, кажется, фантастическое кино.

  • «Карусель» (12+)

  • «Тридцать три» (12+)

  • «Под каменным небом» (12+)

  • «Длинное, длинное дело…» (12+)

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Тест Фильм Фильмы Кино Развлечения СССР Евгений Леонов Советский Союз Советское кино Советские фильмы Актер
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