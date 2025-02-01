Угадайте фильм с Евгением Леоновым по одному кадру: тест для поклонников советского кино

Евгений Леонов из тех актеров, которых мы узнаем в любой роли. Даже по голосу мы без труда отличим, что того или иного персонажа озвучивал именно он. За свою жизнь он подарил нам десятки запоминающихся образов. Возможно, мог бы и больше, но 31 год назад Евгения Леонова не стало. В память об артисте мы предлагаем вам пройти наш тест и попробовать вспомнить фильмы, в которых он снимался, по одному кадру.