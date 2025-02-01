Трамп объявил, что «серьезные дискуссии» по Украине уже идут. Что известно о возможных переговорах с Путиным

Трамп неоднократно обещал, что при нем конфликт на Украине закончится Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Дональд Трамп подтвердил, что собирается поговорить с Владимиром Путиным.

1 февраля президент США отвечал на вопросы журналистов в Белом доме. Трампа спросили о возможных контактах с главами России и Китая.

Трамп отказался от комментариев. Но он пообещал, что будет «говорить» с Путиным о завершении конфликта на Украине. И выразил надежду, что достигнет «чего-то существенного».

Трамп также заявил, что «серьезные дискуссии» между Россией и США уже идут.

— Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп снова подчеркнул, что собирается положить конец конфликту на Украине. Журналисты не в первый раз спрашивают его об этом. На днях Трамп уже говорил, что его контакты с Путиным и Си Цзиньпином развиваются «очень хорошо».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что Путин проведет переговоры с американским коллегой после того, как от Вашингтона поступят сигналы о готовности.

Сам Владимир Путин отмечал, что пока диалог с Украиной вряд ли возможен — из-за «запретительного декрета» Владимира Зеленского. Тот запретил контакты с Москвой.

По мнению Путина, Запад должен заставить Зеленского отменить запрет на переговоры, так как его существование делает нелегитимными результаты возможных переговоров.