Трамп объявил, что «серьезные дискуссии» по Украине уже идут. Что известно о возможных переговорах с Путиным

Дональд Трамп подтвердил, что собирается поговорить с Владимиром Путиным.
1 февраля президент США отвечал на вопросы журналистов в Белом доме. Трампа спросили о возможных контактах с главами России и Китая.
Трамп отказался от комментариев. Но он пообещал, что будет «говорить» с Путиным о завершении конфликта на Украине. И выразил надежду, что достигнет «чего-то существенного».
Трамп также заявил, что «серьезные дискуссии» между Россией и США уже идут.
— Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — цитирует Трампа РИА Новости.
Трамп снова подчеркнул, что собирается положить конец конфликту на Украине. Журналисты не в первый раз спрашивают его об этом. На днях Трамп уже говорил, что его контакты с Путиным и Си Цзиньпином развиваются «очень хорошо».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что Путин проведет переговоры с американским коллегой после того, как от Вашингтона поступят сигналы о готовности.
Сам Владимир Путин отмечал, что пока диалог с Украиной вряд ли возможен — из-за «запретительного декрета» Владимира Зеленского. Тот запретил контакты с Москвой.
По мнению Путина, Запад должен заставить Зеленского отменить запрет на переговоры, так как его существование делает нелегитимными результаты возможных переговоров.
Владимир Зеленский также комментировал возможные соглашения. В конце января он согласился пойти на переговоры с Россией, но поставил одно условие: гарантии безопасности от США.