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Стиль и красота обзор Лунный календарь стрижек на февраль 2025 года: благоприятные и неудачные даты

Лунный календарь стрижек на февраль 2025 года: благоприятные и неудачные даты

Два дня заряжены на финансовый успех — мы знаем какие

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Не спешите экспериментировать с волосами, пока не заглянете в наш календарь | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНе спешите экспериментировать с волосами, пока не заглянете в наш календарь | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Не спешите экспериментировать с волосами, пока не заглянете в наш календарь

Источник:

Говорят, что правильно подобранный для стрижки день может не только превратить любую девушку в королеву, но и сделать чуть удачливее, улучшить настроение и привлечь счастье в личной жизни. Почему бы не попробовать? Чтобы вы не гадали, когда отправляться к парикмахеру, мы попросили эзотерика и психолога Мирославу Буш составить лунный календарь стрижек на февраль 2025 года.

Благоприятные дни для стрижек в феврале 2025 года

Для тех, кто хочет не только освежить свою прическу, но и привлечь удачу, в этом месяце есть несколько дней, которые обещают быть особенно благоприятными. Стрижка в эти даты не только поможет вашим волосам стать крепче и здоровее, но и зарядит позитивной энергией и принесет успех в важных делах.

Итак, выбирайте даты для похода к парикмахеру: 2–3, 5, 7–8, 10–11, 16, 19–20 и 25–26 февраля. Именно в эти дни лунный цикл будет способствовать росту волос, а также поможет укрепить их структуру. А еще говорят, что обновление прически в такие периоды помогает избавиться от накопленного негатива и настроиться на позитивную волну.

2–3 февраля стрижка способствует приобретениям и богатству. Также забота о волосах поможет и оздоровлению организма, и избавлению от негатива.

Поход к парикмахеру 5 февраля сулит здоровье и долголетие.

Стрижка, сделанная 7–8 февраля, усилит остроту вашего ума и интуицию.

Если вы запишетесь в салон красоты 10–11 февраля, то такая стрижка улучшит не только ваш внешний вид, но и финансовое состояние, а также привлечет счастье.

16 февраля визит к мастеру может не только добавить вам уверенности, но и подарить долголетие. Хотите обновить образ и при этом символически «отрезать» всё лишнее, чтобы жить легче и счастливее? Тогда запишитесь именно на эту дату.

Если вы запланируете посещение парикмахерской 19–20 февраля, то стрижка подарит как красоту, так и финансовое благополучие. Словом, расстанетесь с несколькими сотнями рублей, зато потом будете радоваться многочисленным приобретениям. И своему отражению в зеркале, конечно же.

Смена оттенка волос 25–26 февраля принесет вам здоровье и прибыль.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Неблагоприятные дни для стрижек в феврале 2025-го

В феврале есть даты, когда лучше обходить стороной парикмахерскую. К счастью, их немного — всего пять: 1, 9, 21, 22 и 28 февраля. По лунному календарю эти дни совсем не благоприятствуют уходу за волосами: вместо обновления можно нечаянно срезать что-то важное.

Также в этом месяце есть и нейтральные дни для стрижки — это 4, 6, 12–15, 17–18, 23–24 и 27 февраля.

Верите в приметы по лунному календарю?

Да, всегда ориентируюсь на лунный цикл
Верю, но чаще забываю смотреть и стригусь, когда мне удобно
Нет, считаю это просто забавной выдумкой
Что за лунный календарь? Первый раз слышу
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