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Город «Все очень отзывчивые, добрые»: туристка из Белоруссии честно рассказала, что ее удивило в Ярославле

«Все очень отзывчивые, добрые»: туристка из Белоруссии честно рассказала, что ее удивило в Ярославле

Татьяна с друзьями приехали в столицу Золотого кольца на концерт Надежды Кадышевой

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4 комментария
Туристка из Белоруссии приехала в Ярославль на концерт Кадышевой и поделилась впечатлениями о городе | Источник: ТатьянаТуристка из Белоруссии приехала в Ярославль на концерт Кадышевой и поделилась впечатлениями о городе | Источник: Татьяна

Туристка из Белоруссии приехала в Ярославль на концерт Кадышевой и поделилась впечатлениями о городе

Источник:

Концерт Надежды Кадышевой в Ярославле (6+), который прошел 24 января, наделал шуму. По соцсетям завирусились ролики с выступления артистки, где весь полуторатысячный зал в КЗЦ «Миллениум» танцует под «Виновата ли я» (6+). Некоторые зрители, чтобы послушать песни любимой артистки, преодолели путь в тысячи километров.

Одна из них — 32-летняя Татьяна, она приехала на концерт в Ярославль из Минска. Поездка получилась спонтанная. Сначала появилась идея попасть на сольник Кадышевой, а после Татьяна с друзьями стали смотреть расписание концертного тура артистки. Выбор пал на выступление в столице Золотого кольца.

— У нас очень много шуток и приколов связано с песнями Надежды Кадышевой. Обычно слушаем ее на всяких тусовках, в караоке или в машине, когда куда-то едем, — поделилась Татьяна. — В соцсетях крутятся тик-токи, что все страны собираются на концерте Кадышевой, решили тоже приехать. Мы купили практически последние билеты.

Любителям песен эстрадницы пришлось проделать немаленький путь. Татьяна приехала на концерт со своими друзьями. Из Минска на самолете они долетели до Москвы, а из столицы на поезде — в Ярославль.

<p>Татьяна </p><p>Татьяна </p>

Там весь утренний поезд пел песни Кадышевой.

«Все отзывчивые, добрые»

Татьяна приехала в Ярославль с друзьями | Источник: ТатьянаТатьяна приехала в Ярославль с друзьями | Источник: Татьяна

Татьяна приехала в Ярославль с друзьями

Источник:

Татьяна с друзьями провели в Ярославле два дня. Помимо основной цели — похода на концерт Кадышевой, туристы из Белоруссии прошлись по достопримечательностям города.

— Мы хаотично ходили по центру, заходили в заведения поесть и дальше гуляли. Мы, честно говоря, остались в восторге от города: всё очень красиво, здания подсвечиваются, много огоньков везде, красивые старые дома, — отметила туристка из Республики Беларусь. — Потом люди удивили. Раньше, когда я приезжала в Россию, было ощущение, что все какие-то суровые. Не всегда, но часто. А тут либо нам повезло, либо у вас все очень отзывчивые, добрые. Это очень приятно.

Традиционное фото туриста в Ярославле | Источник: ТатьянаТрадиционное фото туриста в Ярославле | Источник: Татьяна
Медвежья тропа была пройдена | Источник: ТатьянаМедвежья тропа была пройдена | Источник: Татьяна
Туристы из Беларуси успели застать новогоднее оформление Ярославля | Источник: ТатьянаТуристы из Беларуси успели застать новогоднее оформление Ярославля | Источник: Татьяна

Про цены

По словам нашей собеседницы, цены в Ярославле и Белоруссии примерно одинаковые. За два дня Татьяна с друзьями потратили около 50 тысяч российских рублей (это сумма на троих).

— В основном средний чек у нас на человека выходил около 2,5 тысячи российских рублей. И тут сложно сказать, это дорого или нормально. В Минске всё тоже давно не дешево, но можно найти заведения на любой бюджет. В общем и целом я бы сказала, что по ценам у нас плюс-минус всё одинаково, — поделилась с нами Татьяна.

<p>Татьяна </p><p>Татьяна </p>

Однозначно хотели бы вернуться в Ярославль летом. Нам рассказали, что у вас на набережной еще фонтаны есть. Увидеть бы эту красоту.

Татьяна с друзьями приехали в Ярославль специально ради концерта Надежды Кадышевой | Источник: ТатьянаТатьяна с друзьями приехали в Ярославль специально ради концерта Надежды Кадышевой | Источник: Татьяна

Татьяна с друзьями приехали в Ярославль специально ради концерта Надежды Кадышевой

Источник:

Напомним, что концерт Надежды Кадышевой изначально был запланирован на октябрь 2024 года, однако тогда выступление перенесли на январь 2025 года. Билеты на концерт народной артистки расхватали за полтора месяца до мероприятия.

На выступление эстрадницы съехались поклонники из разных городов. Многие девушки принарядились на концерт народной артистки — взяли с собой кокошники и цветастые платки. Фоторепортаж с выступления Кадышевой — смотрите в этом материале.

Фанат сделал предложение девушке на концерте Кадышевой в Ярославле. Молодой человек признался, что вырос на музыке эстрадницы, поэтому посчитал романтичным сделать предложение на ее сольнике. Видео — смотрите здесь.

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Туристка Беларусь Минск Концерт Надежда Кадышева
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Комментарии
4
Гость
27 минут
Безобразие атне цены, вот как не стыдно врать то и вешать лапшу на уши, 👂 она ещетвидимотплохо знает Ярославль
Гость
22 минуты
Скоро в Ярославле русских не останется, будут жить узбеки и таджики , крестики снимут с наших церквей и сделают там мечети . Это реальность оглянитесь вокруг снимите розовые очки , не стройте иллюзий
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