«Все очень отзывчивые, добрые»: туристка из Белоруссии честно рассказала, что ее удивило в Ярославле

Туристка из Белоруссии приехала в Ярославль на концерт Кадышевой и поделилась впечатлениями о городе Источник: Татьяна











Концерт Надежды Кадышевой в Ярославле (6+), который прошел 24 января, наделал шуму. По соцсетям завирусились ролики с выступления артистки, где весь полуторатысячный зал в КЗЦ «Миллениум» танцует под «Виновата ли я» (6+). Некоторые зрители, чтобы послушать песни любимой артистки, преодолели путь в тысячи километров.

Одна из них — 32-летняя Татьяна, она приехала на концерт в Ярославль из Минска. Поездка получилась спонтанная. Сначала появилась идея попасть на сольник Кадышевой, а после Татьяна с друзьями стали смотреть расписание концертного тура артистки. Выбор пал на выступление в столице Золотого кольца.

— У нас очень много шуток и приколов связано с песнями Надежды Кадышевой. Обычно слушаем ее на всяких тусовках, в караоке или в машине, когда куда-то едем, — поделилась Татьяна. — В соцсетях крутятся тик-токи, что все страны собираются на концерте Кадышевой, решили тоже приехать. Мы купили практически последние билеты.

Любителям песен эстрадницы пришлось проделать немаленький путь. Татьяна приехала на концерт со своими друзьями. Из Минска на самолете они долетели до Москвы, а из столицы на поезде — в Ярославль.

Там весь утренний поезд пел песни Кадышевой. Татьяна туристка

«Все отзывчивые, добрые»

Татьяна приехала в Ярославль с друзьями Источник: Татьяна











Татьяна с друзьями провели в Ярославле два дня. Помимо основной цели — похода на концерт Кадышевой, туристы из Белоруссии прошлись по достопримечательностям города.

— Мы хаотично ходили по центру, заходили в заведения поесть и дальше гуляли. Мы, честно говоря, остались в восторге от города: всё очень красиво, здания подсвечиваются, много огоньков везде, красивые старые дома, — отметила туристка из Республики Беларусь. — Потом люди удивили. Раньше, когда я приезжала в Россию, было ощущение, что все какие-то суровые. Не всегда, но часто. А тут либо нам повезло, либо у вас все очень отзывчивые, добрые. Это очень приятно.

Про цены

По словам нашей собеседницы, цены в Ярославле и Белоруссии примерно одинаковые. За два дня Татьяна с друзьями потратили около 50 тысяч российских рублей (это сумма на троих).

— В основном средний чек у нас на человека выходил около 2,5 тысячи российских рублей. И тут сложно сказать, это дорого или нормально. В Минске всё тоже давно не дешево, но можно найти заведения на любой бюджет. В общем и целом я бы сказала, что по ценам у нас плюс-минус всё одинаково, — поделилась с нами Татьяна.

Однозначно хотели бы вернуться в Ярославль летом. Нам рассказали, что у вас на набережной еще фонтаны есть. Увидеть бы эту красоту. Татьяна туристка

Татьяна с друзьями приехали в Ярославль специально ради концерта Надежды Кадышевой Источник: Татьяна











Напомним, что концерт Надежды Кадышевой изначально был запланирован на октябрь 2024 года, однако тогда выступление перенесли на январь 2025 года. Билеты на концерт народной артистки расхватали за полтора месяца до мероприятия.

На выступление эстрадницы съехались поклонники из разных городов. Многие девушки принарядились на концерт народной артистки — взяли с собой кокошники и цветастые платки. Фоторепортаж с выступления Кадышевой — смотрите в этом материале.