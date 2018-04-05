В том же месте, в тот же час: в Ярославле в огромной яме застрял автобус

Автобус застрял на Пятёрке

Сегодня днём на Пятёрке в огромной яме застрял… автобус. Всё произошло на улице Чкалова, а, как многие помнят, дороги там и правда почти нет. Печально, но, как говорят очевидцы, автобус застревает второй год подряд в одном и том же месте.

— Автобус на поддон приземлился, а задняя часть просела, — объясняет ярославец Руслан Мамедов.

Автовладельцы говорят: яма там и правда необъятных размеров.

— По этой дороге невозможно ездить, я уже дважды за последний месяц пробивала там колесо, — жалуется Анна Михайлова.

Мэрия Ярославля обещает: все самые проблемные дороги в этом году приведут в порядок. А вот чиновник из департамента транспорта вообще заявил, что всё больше и больше радуется за состояние наших дорог.