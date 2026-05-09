«Кто в 15 лет пойдет доярочкой?»: 81-летняя ярославна — о жизни после войны. История

История ярославской доярки с 37-летним стажем Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Валентина Цибанова родилась в год победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 1 января 45-го ее крик раздался в одном из роддомов Тюменской области. Как заканчивались последние месяцы жестокой войны, 81-летняя Валентина, конечно, не помнит. О трудностях в годы борьбы с фашистами она узнала от родителей уже гораздо позже.

Валентине пришлось рано повзрослеть. Окончив четыре класса обучения, с 15 лет она пошла работать. В 20 судьба занесла ее в Ярославль. Тут-то она и стала заслуженной дояркой области.

В этом материале рассказываем историю ребенка войны Валентины Михайловны, которая трудилась кочегаром и дояркой и не потеряла бодрость к 80 годам.

Детьми войны в Ярославской области называют рожденных с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 (включительно).

Лучшая доярка области

Будучи второй по старшинству из шести детей, маленькая Валя много помогала родителям.

Мать постоянно нянчилась с малышами, времени на работу практически не оставалось. А отец всю жизнь прослужил конюхом. В 1941-м ему пришлось оставить дом и отправиться на фронт.

— Папа у меня был дважды ранен. В тазобедренный сустав. Только из госпиталя вышел, и опять в то же место прилетело. А говорят, в одно место пуля не попадает. Вот попала! — вспоминает рассказы отца Валентина.

Работать героиня начала в 15 лет Источник: Валентина Цибанова

Сейчас Валентина живет в ярославском селе Никольском. Здесь же она и работала в совхозе «Макаровский» дояркой. Однако ее путь в животноводстве начался еще до переезда в область в 1960 году.

— С пятнадцати лет я работала доярочкой. У меня даже трудовая книжка с первого по последний день, всё записано! Ну-ка, пошли-ка сейчас в пятнадцать доярочкой. Кто пойдет? — смеется бабушка.

Молодой и хрупкой Вале из-за переездов пришлось сменить несколько профессий. Она и топила котельные, и ухаживала за детьми в садике, и работала поваром в больнице.

У меня 37 лет беспрерывного стажа дояркой, 12 — кочегаром. Всего я проработала 63 года. Всю жизнь в труде, чего уж тут скрывать. Валентина Цибанова ребенок войны

Хоть Валентина давно на пенсии, она скучает по своим коровам. Ведь большую часть жизни она провела на ферме. Правда, труд доярок, по ее словам, тогда не очень-то и ценили.

Всю свою молодость я оставила в совхозе. Мы ходили по уши в навозе, а получали копейки. Работать никто не шел, некому было работать. Валентина Цибанова ребенок войны

Зарплату получали все разную. Следили по учету, кто сколько работал и что конкретно выполнял. Каждая обязанность оплачивалась отдельно: например, в зарплату могло входить количество надоев, осеменение коровы, рождение теленка, мытье бидонов и загонов.

По воспоминаниям бабушки Вали, максимальная зарплата доярки составляла 230 рублей, а самая маленькая — 150. На жизнь хватало.

Также совхозы активно участвовали в соревнованиях по области. Тех, кто делал большие успехи, награждали. У Валентины Михайловны есть несколько таких наград, не раз она занимала первые места среди доярок Ярославского региона.

Валентину многократно награждали как заслуженную доярку Ярославской области Источник: Алена Троицкая / 76.RU

До сих пор она хранит свои грамоты, дипломы и значки Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В 70-х о героине не раз писали в газетах, отмечая ее энергию и участливость Источник: Алена Троицкая / 76.RU

«Пойдем на работу — все спят, возвращаемся — все спят»

Как рассказывает Валентина, день на работе проходил незаметно. Забот было много.

— Пойдем на работу — все спят, возвращаемся домой — все спят. Вот такой распорядок дня был. В летнее время в полтретьего утра уходили, чтобы в пять часов коровы были на выгоне. А с работы приходили в полночь. Вот, представь себе, дела по дому приходилось делать в перерывах на обед, — вспоминает бывшая доярка.

Как обращаться с коровами, доярки учились на месте, в самом совхозе. Так Валентина приноровилась и принимать роды у телки, и искусственно осеменять ее. Мешочки с «элитным» семенем привозили из других совхозов, где быков выращивали специально для этого. Доярки с помощью шприца вводили семя в корову, так и получался теленок.

Оказывается, коровы любят, когда с ними общаются. От этого даже может зависеть количество выдоенного молока.

— Пока мы коров доили, пели. Коровы знаешь как любили это? Слушали и молока больше давали. Потом прямо на ферму провели радио, чтобы коровки не скучали, — вспоминает ярославна.

У меня голос и слух хорошими были, но нигде петь не училась. Пели обычно старинные песни: «Ландыши» (1958 г.), «На заречной улице» (1956 г.), «Под окном черемуха» (1926 г.). Так и работать веселей! Валентина Цибанова ребенок войны

Сейчас бабушка Валя покупает молоко в магазине. Однако она всё еще помнит вкус того самого — свежего, только что надоенного. С магазинным, по ее словам, оно и рядом не стоит.

— Бабуль, а если можно было бы вернуться на несколько лет назад, ты бы еще раз пошла в совхоз работать? — не сдержалась и вмешалась в разговор внучка бабушки Вали Ксюша.

— Пошла, — утвердительно, без всяких колебаний ответила Валентина. — Ты что? Мои коровы… Я не доверяла их никому. В месяц один-два выходных всего брала. Я каждую корову знала, к каждой свой подход нужен был. Они и молоко у меня давали хорошо. Не могла я без них. И сейчас скучаю, — призналась бабушка.

81-летняя ярославна рассказала, как жилось после Великой Отечественной Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Как в 80 чувствовать себя на 20 лет моложе

С карьерой доярки бабушка Валя покончила в 2000-м, на тот момент ей было 55 лет. Но сидеть без дела она не смогла и устроилась поваром в больницу. Окончательно ушла на пенсию только недавно, в 2022 году.

Главным источником энергии Валентина считает труд. До сих пор она ходит на огород, ездит на велосипеде и придумывает себе различные занятия.

— Я зимой думаю: сходить, что ли, снегу покидать? Когда погода пускает в огород, там всё делаю сама, никого не пускаю. Бригада придет (под бригадой подразумеваются дети и внуки. — Прим. ред.), им надо то попить, то поесть, то отдохнуть. Я одна за семерых быстрее сделаю, — поделилась бабушка Валя.

Большое внимание 81-летняя Валентина уделяет своему питанию. Ее секрет прост.

— Утром я встаю, кипяточек с медом пью, с лимончиком. Чесночок употребляю частенько, чуть ли не каждый день — лучок. Все фрукты ем, — рассказала бабушка.

Я ем всё, что не приколочено. Кроме таблеток. Вот и долголетие! У меня лекарство на столе стоит — чаек собираю свой. Мелиса, мята, зверобой — всё в огороде растет. Валентина Цибанова ребенок войны

Также Валентина жить не может без разгадывания кроссвордов. Такую зарядку для мозга она делает каждый день: перед сном и после пробуждения. Помимо этого, бабушка любит вышивать, читать книги и проводить время с семьей и друзьями.

Своя семья у Валентины тоже большая: у нее родилось трое детей. Правда, самого старшего из них, Аркадия, уже нет в живых. При жизни он работал дояром, взяв пример с матери. Также у счастливой бабушки уже шесть внуков и семь правнуков.

Главное, не лениться — работать! Валентина Цибанова ребенок войны