Полицейские установили личность ярославца, разрисовавшего лавку на обновленной площади Юности в Ярославле. ЧП произошло 11 ноября.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в серой куртке, накинув капюшон, красной краской из баллончика оставил надпись про Пашу.
Оказалось, что хулиган не подросток, а 40-летний мужчина, живущий в Ленинском районе. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей.
«По имеющимся данным, мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес надпись баллончиком с аэрозольной краской. Гражданин раскаялся в содеянном, однако объяснить свой поступок не смог», — сообщили в полиции.
Нанесенный им ущерб оценен в сумму порядка 25 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Надпись вскоре после ее нанесения с лавки убрали.
«Напоминаем, что нанесение надписей и рисунков на объекты городской инфраструктуры — это не безобидная шалость, а порча имущества. Подобные действия не только ухудшают внешний вид города, но и требуют дополнительных затрат времени и ресурсов на устранение последствий», — пояснили в группе муниципального центра управления Ярославля.