Граффитчик попал на запись уличных камер Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

Полицейские установили личность ярославца, разрисовавшего лавку на обновленной площади Юности в Ярославле. ЧП произошло 11 ноября.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в серой куртке, накинув капюшон, красной краской из баллончика оставил надпись про Пашу.

Оказалось, что хулиган не подросток, а 40-летний мужчина, живущий в Ленинском районе. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей.

«По имеющимся данным, мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес надпись баллончиком с аэрозольной краской. Гражданин раскаялся в содеянном, однако объяснить свой поступок не смог», — сообщили в полиции.

Вандалом оказался 40-летний мужчина Источник: УМВД России по Ярославской области

Нанесенный им ущерб оценен в сумму порядка 25 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надпись вскоре после ее нанесения с лавки убрали.

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