Чтобы глушить связь, вузам не потребуется разрешение Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 ноября.

Как распознать штамм коронавируса «стратус»

У заболевших новым штаммом коронавируса «стратус» появляются временная хрипота и осиплость голоса, а также проблемы с желудочно‑кишечным трактом. О таких симптомах предупредили врачи Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

«Выраженная боль в горле, осиплость и хрипота в голосе (характерно для „стратуса“ и „нимбуса“). Заложенность носа, сухой кашель и невысокая температура. Проявления со стороны ЖКТ (тошнота, диарея) фиксируются врачами чаще, чем у более ранних линий омикрона», — приводит содержание документа ТАСС.

Штамм отличается высокой заразностью и быстрым распространением, однако не вызывает осложнений и более тяжелого течения болезни в отличие от других разновидностей омикрона. Остальные же симптомы этой инфекции напоминают ОРВИ.

Появилась вакцина от всех штаммов коронавируса

Вакцину против коронавируса, содержащую антигены трех вариантов коронавируса, уханьского штамма, дельты и омикрона, уже зарегистрировали. Об этом сообщили в Центре имени Гамалеи.

Руководитель лаборатории молекулярной диагностики ФНИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Татьяна Гребенникова рассказала изданию, что специалисты разработали две вакцины на основе вирусоподобных частиц — для назального и парентерального применения. Препараты содержат несколько белков вируса, в том числе поверхностные и капсидные, вариабельные и консервативные.

«Они эффективны не только для всех вариантов [COVID-19], которые были, но и для вновь возникающих, так как они состоят из нескольких белков… Штаммы меняются, а эффективность вакцины остается прежней, а если снижается, то немного», — сказала Гребенникова «Известиям».

Европу захватывает супербактерия

Опасная супербактерия Klebsiella pneumoniae, устойчивая к большинству препаратов, стремительно распространяется в больницах стран Европы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

С 2019 по 2025 год число заражений выросло на 72%. Отдельные разновидности бактерии демонстрируют полную невосприимчивость практически ко всем антибиотикам, включая препараты новейшего поколения.

Чаще всего бактерия поражает легкие и вызывает пневмонию, однако способна провоцировать и заболевания других органов: инфекции мочевыводящих путей и кровотока, вплоть до сепсиса. Уровень смертности от заболеваний, спровоцированных этими штаммами, достигает 40–70%.

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали новый быстрый тест для выявления Klebsiella pneumoniae в 2025 году. Этот метод позволяет получать результаты всего за 30 минут, при этом чувствительность и специфичность теста сопоставимы с ПЦР-диагностикой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Школьники начнут проводить физические и химические эксперименты на ЕГЭ

Школьники будут проводить реальные эксперименты из программы по физике и химии на тестировании новых заданий ЕГЭ. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Для школьников проведут инструктаж. Они будут работать по технике безопасности под контролем учителей-предметников. Оценивать выполнение заданий будут после завершения экспериментов и сдачи письменных работ.

Испытания стартовали в ноябре, их цель — сблизить школьное образование с запросами ведущих российских вузов. При этом в ближайшие два года экспериментальную часть в ЕГЭ по физике и химии вводить не будут, сообщал ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как понять, что компания готовится к увольнениям

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что в компании скоро начнутся увольнения. На что стоит обратить внимание, рассказала генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Заморозка найма, закрытие проектов и сокращение расходов одновременно могут говорить о подготовке к увольнениям, отметила эксперт. Однако только один такой случай еще не значит, что грядет волна сокращений.

Стоит следить за длительным снижением выручки, потерей клиентов, уменьшением числа производственных смен и пересмотром бюджета в компании. Внутри отдела стоит обратить внимание на объединение команд и передачу функций другим подразделениям.

Стоит готовиться к увольнению заранее и обновить резюме, уточнила Агаева в беседе с «Газетой.ru», однако если вас вынуждают покинуть компанию по собственному желанию, то не стоит соглашаться, так как это лишит гарантий, которые положены при сокращении штата.

Путин, Трамп и Си встретятся за столом переговоров

Первая в истории трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — состоится 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры пройдут в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан» и начнутся в 09:30 мск.

Помимо трехстороннего формата, лидеры встретятся отдельно. Путин уже провел переговоры с китайским лидером, где обсуждались в основном двусторонние отношения, торговые связи, западные санкции и подготовка к трехсторонней встрече.

В дальнейшем ожидается разговор с Трампом. Он уже прибыл на саммит. Подробнее о грядущих встречах рассказываем в нашем материале.

Словения ограничила визы для россиян

Визовые центры Словении в России прекратили прием заявлений на туристические визы, следует из информации на сайте VFS Global.

Документы принимаются только по следующим целям поездки:

посещение членов семьи граждан;

бизнес-визиты;

участие в конференциях;

воссоединение семьи с гражданами ЕС.

Министры внутренних дел европейских стран ранее выступили за обсуждение дальнейших ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам. Затем лидеры Евросоюза призвали рассмотреть ужесточение визовых требований к россиянам для «противодействия гибридным угрозам». Сейчас в Евросоюзе не существует общего запрета на выдачу туристического «шенгена» для граждан РФ.

Для бабушек и дедушек предложили сделать новый налоговой вычет

В России хотят сделать налоговый вычет при оплате обучения родителям, внукам, бабушкам и дедушкам. Такую инициативу внесут в Госдуму.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. По действующему законодательству получить налоговый вычет можно только при оплате обучения детей и супругов. Законопроектом предлагается распространить это право на расходы на обучение другим близким родственникам — родителям, внукам, бабушкам и дедушкам.

«Многие из них помогают деньгами своим детям, оплачивают обучение внукам, и будет правильным предоставить возможность бабушкам и дедушкам получать налоговый вычет наравне с другими членами семьи», — пояснил депутат Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

Крупные штрафы введут за показ фильмов, противоречащих традиционным ценностям

В России введут штрафы за распространение на аудиовизуальных сервисах произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Для физических лиц штрафы могут составить до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических — до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается взыскивать до 150 тысяч рублей, 400 тысяч рублей и 3 миллионов рублей соответственно.

Ответственность не будет распространяться на произведения, распространение которых началось до 1 марта 2026 года, а также на фильмы с действующим прокатным удостоверением Минкультуры. Кроме того, владельца сервиса освободят от наказания, если он прекратит показ в течение суток после решения министерства об отзыве удостоверения.

Законопроект также предполагает штрафы за неисполнение или несвоевременное исполнение требований Роскомнадзора о прекращении распространения таких фильмов. Аналогичные меры предлагается установить для владельцев социальных сетей. Срок давности привлечения к ответственности составит один год.

Студентов лишат связи и интернета в вузе

Специальные комнаты без связи для проведения экзаменов и зачетов необходимо создать в университетах. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь. Для этого никаких разрешений от ФСТЭКа, от комиссии по радиочастотам не требуется. Если говорить об экзаменах и зачетах в университетах, почему бы университетам такое не сделать?» — сказал Музаев.