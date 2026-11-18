Дело о заказном убийстве в Ярославской области направили в суд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области следователи завершили расследование заказного убийства на фоне раздела бизнеса.

В октябре 2025 года в Рыбинске убили 68-летнего предпринимателя: забили деревяшкой по заказу партнера по бизнесу. Конфликт случился на фоне раздела предприятия по изготовлению деревянных конструкций, домов и т. п. Убитый был его первоначальным владельцем, потом продал в рассрочку партнеру, но при этом у мужчин продолжались совместные дела.

Как сообщил источник 76.RU, бизнесмены часто ругались из-за прибыли, писали друг на друга жалобы. В конечном итоге один из них решил расправиться с другим.

Исполнитель ушел на СВО

Обвиняемыми проходят 66-летний бизнесмен и его знакомая — 44-летняя владелица охранного предприятия.

Мужчина нанял местного жителя для убийства партнера, обещал заплатить исполнителю два миллиона рублей. Он позвал оппонента в цех предприятия для того, чтобы тот якобы забрал оборудование, на которое претендовал.

«Исполнитель, воспользовавшись заранее подготовленной лестницей, проник на территорию предприятия и нанес потерпевшему удар бруском в голову и множественные удары по телу. Пострадавший скончался на месте преступления», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

44-я учредитель охранного предприятия, по мнению правоохранителей, помогала в совершении преступления. В момент убийства она приехала на ту же производственную площадку и распорядилась, чтобы охранник, находившийся в ее подчинении, покинул пост. Это позволило участникам группы совершить преступление и скрыть его следы.

«Организатор преступления поместил тело в свой автомобиль, перевез его в заранее подготовленное место для захоронения в лесополосе в Рыбинском округе. А исполнитель переоделся в куртку потерпевшего, сел за руль принадлежавшего последнему автомобиля и направился в малонаселенный пункт Рыбинского округа, облил автомобиль заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. В результате машина была полностью уничтожена», — добавили в Следственном комитете.

Тревогу забила супруга убитого, который не вернулся домой после назначенной встречи. Она написала заявление в полицию, что и стало началом распутывания клубка преступлений.

Предполагаемый организатор преступления и его подельница обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Сейчас они находятся под стражей.

Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.