Тигра передали в департамент дикой природы (иллюстративное фото) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Пакистане тигр растерзал 19-летнего смотрителя зоопарка. Молодой человек помогал известному блогеру снять видео для соцсетей в вольере с хищником. Об этом сообщает издание Independent.

По данным СМИ, трагедия произошла в частном питомнике для диких животных в пакистанском городе Лахор. Блогер, который имеет более 2,5 миллиона подписчиков в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и около 900 тысяч в TikTok и известен видеороликами с опасным обращением с крупными хищниками, потребовал привести тигрицу для участия в съемке. Однако, когда дикую кошку вели в вольер к инфлюенсеру, она напала на 19-летнего смотрителя и нанесла ему тяжелые раны. Молодого человека доставили в больницу, однако он скончался, несмотря на усилия врачей.

Источник: Independent / Х

После трагедии блогер и члены съемочной команды пытались убедить врачей и полицию, что на смотрителя напала собака. Однако в ходе расследования оперативники установили, что травмы молодому человеку нанес именно крупный хищник.

Полицейские арестовали инфлюенсера и владельца питомника. Напавшую на юношу тигрицу передали в департамент дикой природы Пенджаба. Оперативники также расследуют, есть ли у зоопарка законное разрешение на содержание крупных хищников, а также соответствуют ли меры безопасности установленным требованиям.