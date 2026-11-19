На Павла Ледостава по осадкам пытались определить, каким окажется предстоящий зимний сезон Источник: GPT

Первый снег иногда исчезает уже к обеду, а иногда остается лежать до весны. Наши предки верили, что погода 19 ноября помогает предсказать, насколько снежной окажется предстоящая зима. Особое внимание уделяли осадкам: считалось, что снегопад в этот день может многое рассказать о следующих месяцах.

В народном календаре 19 ноября называли Павлом Ледоставом. К этому времени во многих местах реки и озера начинали покрываться льдом, а крестьяне присматривались к состоянию водоемов. От наступления морозов зависело, когда появятся зимние дороги и можно будет перевозить тяжелые грузы на санях.

Православная церковь в этот день чтит память святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского, жившего в IV веке. Он подвергался гонениям за свою веру. В народной традиции его день связали с наступлением зимних холодов.

Что нельзя делать 19 ноября

С Павлом Ледоставом связывали запреты, касавшиеся дорог, денег и семейного благополучия. Некоторые поверья имели вполне практическую основу, другие объяснялись страхом потерять удачу.

По народным представлениям, 19 ноября старались избегать следующих поступков:

отправляться в дальнюю дорогу — верили, что путешествие может обернуться неприятностями;

давать и брать деньги в долг — считалось, что это приведет к финансовым трудностям;

носить грязную одежду — неопрятность связывали с болезнями и неудачами;

стирать белье в реке — опасались несчастий, связанных с холодной водой и непрочным льдом;

ссориться с близкими — по поверью, семейный разлад мог затянуться надолго;

обижать домашних животных — жестокое обращение со скотом считали губительным для хозяйства.

С особой осторожностью относились к первому льду. Даже если река выглядела полностью замерзшей, выходить на нее было опасно. Сегодня это правило остается актуальным: появление ледяной корки еще не означает, что водоем безопасен для человека.

Перед началом зимнего промысла рыбаки проверяли снасти и готовили необходимое снаряжение Источник: GPT

Что можно делать 19 ноября

На Павла Ледостава жизнь постепенно переходила на зимний лад. Хозяева готовили дома к морозам, а рыбаки проверяли снасти перед началом подледного лова.

В этот день существовали интересные традиции:

проверять рыболовные снасти — чинить сети, удочки и готовить необходимый инвентарь;

утеплять жилище — заделывать щели и заботиться о сохранении тепла;

готовить блюда из рыбы — рыбные пироги и другие угощения подавали к семейному столу;

печь хлеб и пироги — домашнюю выпечку связывали с достатком;

помогать родственникам — совместные хозяйственные занятия считались добрым делом;

надевать чистую одежду — опрятность воспринимали как знак уважения к дому и семье.

Существовал и любопытный обычай, связанный с водоемами. В некоторых местностях в воду бросали мелкие монеты или угощения, символически задабривая водяного. Считалось, что перед наступлением зимы он должен успокоиться и не мешать рыбакам.

Народные приметы о погоде на 19 ноября

Главной приметой Павлова дня был снег. Если 19 ноября начинался снегопад, в народе ожидали снежную и продолжительную зиму. Считалось, что осадки в этот день могут подсказать, каким будет снежный покров в последующие месяцы.

Не меньше внимания уделяли льду на реках. По одной из самых известных примет, если он замерзал неровно, с буграми и нагромождениями, следующим летом ожидали богатого урожая хлеба. В народе говорили: «Если на Павла лед на реке грудами — будет хлеба пудами». А вот ровную ледяную поверхность связывали с более скромным урожаем.

Еще одним погодным ориентиром было безветрие. Если 19 ноября воздух оставался неподвижным, по поверью, вскоре должны были ударить морозы. Для крестьян приближение холодов означало не только необходимость сильнее топить печи. После установления прочного льда становились доступны зимние пути, которые сокращали дорогу между поселениями.

В холодное время года рыбные пироги оставались одним из традиционных блюд крестьянского стола Источник: GPT

Были и другие погодные приметы на 19 ноября:

ясный морозный день — к суровой зиме;

иней на деревьях — к похолоданию;

багровый закат — к ветреной погоде;

туман поднимается вверх — к скорому потеплению;

птицы летят низко над землей — к снегопаду;

гуси плавают в незамерзшей воде — к оттепели;

быстро движущиеся облака с юга на север — к потеплению;

звездная и ясная ночь — к сильным морозам.

Лунный календарь на 19 ноября 2026 года

19 ноября Луна находится в растущей фазе, между первой четвертью и полнолунием. По лунным календарям этот день связывают с высокой активностью, стремлением к созиданию и укреплением семейных отношений. Первая половина дня считается подходящей для коллективной работы и переговоров, а позднее рекомендуется внимательнее контролировать свои силы и не браться за неподготовленные дела.