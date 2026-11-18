Врачи оценивают состояние россиянина как тяжелое (иллюстративное фото) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Сербии 20-летний турист из России попал в больницу с серьезными травмами. Молодого человека избил знакомый в центре Белграда. Об этом сообщил портал Telegraf.

Как говорится в публикации, россиянин вместе со своим 22-летним местным знакомым веселились в центре города. Однако между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. По предварительным данным, приятель несколько раз ударил туриста по голове.

Пострадавшего россиянина экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали у него перелом основания черепа и внутримозговое кровоизлияние. Его состояние оценивают как тяжелое.

Полиция Белграда задержала 22-летнего подозреваемого. Против него выдвинуто обвинение в «причинении тяжких телесных повреждений». Расследование продолжается.