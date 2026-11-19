Ученые продолжат проводить раскопки в этом месте Источник: Ahram Online

Египетские археологи обнаружили древний некрополь с сотнями саркофагов в провинции Менуфия, к северу от Каира. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Как рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Хешам Эль-Лейти, захоронения относятся к позднему периоду Древнего Египта, эпохе Птолемеев и началу римского владычества. Основная часть некрополя, по предварительным оценкам, использовалась в III–II веках до нашей эры.

«Это первое в своем роде открытие на этом месте, учитывая большое количество захоронений и гробов, найденных на открытом погребальном дворе», — заявил Хешам Эль-Лейти.

Источник: Ahram Online

Что обнаружили ученые на месте раскопок:

Сотни каменных, керамических и деревянных саркофагов;

Несколько кирпичных гробниц со сводчатыми перекрытиями;

Золотые артефакты: «золотые языки», серьгу, подвеску и тонкие золотые пластины;

Амулеты, скарабеи (в том числе из лазурита) и статуэтки ушебти с иероглифами;

Изображения Исиды-Афродиты и сфинксов.

Ученые предполагают, что в этом месте хоронили представителей среднего класса. Как отметил Хешама Эль-Лейти, некрополь находится в районе древнего города Теранофис, здесь добывали натрон — минерал для мумификации. Ранее неподалеку от этого места уже находили остатки древнего города и храм богини Хатхор.