Египетские археологи обнаружили древний некрополь с сотнями саркофагов в провинции Менуфия, к северу от Каира. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.
Как рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Хешам Эль-Лейти, захоронения относятся к позднему периоду Древнего Египта, эпохе Птолемеев и началу римского владычества. Основная часть некрополя, по предварительным оценкам, использовалась в III–II веках до нашей эры.
«Это первое в своем роде открытие на этом месте, учитывая большое количество захоронений и гробов, найденных на открытом погребальном дворе», — заявил Хешам Эль-Лейти.
Что обнаружили ученые на месте раскопок:
Сотни каменных, керамических и деревянных саркофагов;
Несколько кирпичных гробниц со сводчатыми перекрытиями;
Золотые артефакты: «золотые языки», серьгу, подвеску и тонкие золотые пластины;
Амулеты, скарабеи (в том числе из лазурита) и статуэтки ушебти с иероглифами;
Изображения Исиды-Афродиты и сфинксов.
Ученые предполагают, что в этом месте хоронили представителей среднего класса. Как отметил Хешама Эль-Лейти, некрополь находится в районе древнего города Теранофис, здесь добывали натрон — минерал для мумификации. Ранее неподалеку от этого места уже находили остатки древнего города и храм богини Хатхор.
Ученые продолжат проводить раскопки в этом месте. Специалисты предполагают, что под песками в этом месте могут находиться еще захоронения и другие древние сооружения.