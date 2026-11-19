Цены на зерно упали из-за проблем с экспортом Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Российские аграрии в этом году могут похвастаться отличным урожаем: к началу ноября в России собрали 113,5 миллиона тонн зерна, что выше показателей прошлого года. Такой урожай может показаться отличной новостью. Однако на самом деле всё далеко не радужно. Наши коллеги из VORONEZH1.RU разбираются, с какими проблемами столкнулись аграрии и как их собираются решать.

Продажа по себестоимости

Главной проблемой этой осени для фермеров по всей стране стало ограничение работы портов Азово-Черноморского бассейна из-за регулярных атак ВСУ. Объемы экспорта зерна сильно снизились, что тут же сказалось на ценах. Аграриям приходится продавать урожай по себестоимости, а порой и по более низким ценам.

Чем могут обернуться проблемы с экспортом и ценами, объяснил доктор экономических наук и экс-заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод.

— Урожай в этом году в России не рекордный, но хороший — порядка 140 миллионов тонн. А экспортный потенциал — где-то 40–45 миллионов тонн. Потребляется у нас в стране значительно меньше 140 миллионов тонн. И если зерно не идет на экспорт, то это жуткое перепроизводство. Перепроизводство — страшный сон для фермеров в первый год и страшный сон для всех остальных во второй-третий год. Потому что аграрии просто перестанут сажать из-за нехватки денег, — поясняет экономист.

Минсельхоз США снизил прогноз экспорта российской пшеницы с 40 миллионов до 39 миллионов тонн. Это почти на 19% меньше, чем год назад, и худший показатель как минимум за пять сезонов. Опрошенные MSK1.RU эксперты говорят, что и этот показатель может быть гораздо ниже.

При проблемах с экспортом зерно, которое должно было быть продано другим странам, идет на внутренний рынок, что вызывает падение цен. Именно это и произошло из-за блокировки атаками Азово-Черноморского маршрута, через который в прошлом году вывозилось порядка 80% экспорта.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— В октябре по всем каналам, не только по черноморскому, было отгружено на экспорт порядка 3 миллионов тонн. Это гораздо меньше, чем в прошлом году, экспорт идет с большим недобором. В итоге предложение зерна на внутреннем рынке больше, чем спрос на него, — говорит Леонид Холод.

Сложившуюся ситуацию экономист охарактеризовал как ценовую депрессию. Перепроизводство — часть экономического цикла в условиях капитализма. Оно вызывает падение цен, которое может привести к разорению и банкротству хозяйств.

— Цена — это сигнал для повышения или снижения производства. Поэтому если ситуация с перепроизводством будет такой, как есть, то это сигнал для того, чтобы так много не производить. Никому же не выгодно производить себе в убыток, никто этого делать не будет, — отмечает Холод.

Поддержка аграриев

По словам экономиста, несмотря на сложность сложившейся ситуации, власти производителей зерна не бросают. В частности, недавно было принято решение о выделении из резервного фонда правительства страны 13,3 миллиарда рублей на поддержку озимого сева. Финансовую помощь получат аграрии 22 регионов страны. Самые крупные суммы — от 2 до 4 миллиардов — будут направлены в Ростовскую область, а также в Краснодарский и Ставропольский края.