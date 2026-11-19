Шпионаж в кофейнях. В кафе рядом с офисом в Пало-Альто Дью тайно фотографировал экраны ноутбуков сотрудников и отправлял снимки кураторам. Также у него, как утверждается, обнаружили оборудование и программное обеспечение для удаленного доступа.

Погоня за сотрудницей. 3 сентября 2026 года Дью на серебристом внедорожнике Lexus почти 48 километров преследовал сотрудницу компании, ехавшую из Пало-Альто в Сан-Франциско. Женщина пыталась оторваться от слежки, сворачивая на второстепенные дороги и заезжая на парковку магазина. По данным ФБР, Дью продолжал преследование, совершая опасные развороты и проезжая на красный свет. Погоня прекратилась только после того, как женщина обратилась в экстренные службы и по инструкции диспетчера подъехала к полицейскому участку в Сан-Франциско.