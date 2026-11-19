Федеральное большое жюри в США предъявило гражданину России Игорю Дью (Igor D'iu) официальные обвинения по делу о шпионаже и незаконной агентурной деятельности в Кремниевой долине. Расследование ведут Отдел национальной безопасности Минюста США, прокуратура Северного округа Калифорнии и контрразведка ФБР. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
Суть официальных обвинений
Формально обвинение строится не по классической статье о государственной измене или передаче гостайны (Espionage Act), а по смежным федеральным статьям, которые в американской практике применяются в делах о разведдеятельности. Дью вменяют четыре пункта:
Сговор с целью действовать в качестве агента иностранного правительства. Наказание по этой статье составляет до пяти лет тюрьмы.
Деятельность в качестве агента иностранного правительства без уведомления генерального прокурора США. Это ключевое «шпионское» обвинение, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Межштатное преследование (сталкинг). Обвинение связано с агрессивной слежкой за сотрудниками компании.
Мошенничество с документами, удостоверяющими личность. За использование поддельных удостоверений грозит до одного года тюрьмы (кроме того, по совокупности обвинений предусмотрены штрафы на сумму до 600 000 долларов).
Вербовка и мотивы
Нелегальный въезд. По данным следствия, Дью будто бы незаконно пересек границу США летом 2026 года по прямому указанию неназванных «зарубежных кураторов».
Связь через Telegram. Инструкции, техническое оборудование и финансовую поддержку он получал от сообщников через мессенджер Telegram.
Цель слежки. Объектом интереса стала технологическая и оборонная компания с офисом в Пало-Альто (штат Калифорния). Название фирмы в судебных документах не раскрывается.
Эпизоды слежки и сбор данных
Согласно обвинительному заключению, Дью якобы использовал как наружное наблюдение, так и технические средства:
Поиск адресов и электронные маячки. Он собирал в интернете домашние адреса работников компании (включая одного из топ-менеджеров) и использовал электронные устройства слежения.
Шпионаж в кофейнях. В кафе рядом с офисом в Пало-Альто Дью тайно фотографировал экраны ноутбуков сотрудников и отправлял снимки кураторам. Также у него, как утверждается, обнаружили оборудование и программное обеспечение для удаленного доступа.
Погоня за сотрудницей. 3 сентября 2026 года Дью на серебристом внедорожнике Lexus почти 48 километров преследовал сотрудницу компании, ехавшую из Пало-Альто в Сан-Франциско. Женщина пыталась оторваться от слежки, сворачивая на второстепенные дороги и заезжая на парковку магазина. По данным ФБР, Дью продолжал преследование, совершая опасные развороты и проезжая на красный свет. Погоня прекратилась только после того, как женщина обратилась в экстренные службы и по инструкции диспетчера подъехала к полицейскому участку в Сан-Франциско.
Поддельные документы и арест
Чужой паспорт. Для конспирации Дью заказал поддельные документы на вымышленное имя Хьюго Лэндри Джонс (Hugo Landry Johns). Следователи перехватили две международные посылки на его имя. Внутри находились поддельное водительское удостоверение Калифорнии, карта социального страхования и переделанный паспорт США (настоящий документ другого американца, в который вклеили фотографию Дью).
Обыск и суд. В октябре 2026 года агенты ФБР провели обыск в доме в Ист-Пало-Альто, где проживал Дью, изъяв наличные деньги, электронику и документы. Первое заседание суда прошло 2 ноября, с тех пор россиянин находится под стражей. Следующее слушание назначено на 24 ноября 2026 года.