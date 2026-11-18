Мирра Андреева с кубком «Ролан Гаррос» Источник: Jimmie48 / WTA

19-летняя Мирра Андреева заработала за сезон 10,52 миллиона долларов призовых. Такую сумму опубликовала Женская теннисная ассоциация (WTA) в своей таблице по состоянию на 16 ноября. За год Мирра выиграла четыре одиночных турнира, в том числе впервые стала чемпионкой «Ролан Гаррос» и Итогового турнира WTA. Подробности — в материале NGS24.RU.

Четыре титула за один сезон

Почти треть годовых призовых, 3,37 миллиона долларов, Андреевой принес Итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе. На нем выступают восемь теннисисток, отобравшихся по результатам сезона. Мирра впервые участвовала в одиночном разряде и выиграла все пять матчей без потери сета. В финале она победила украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. После турнира Андреева поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.

Первые два титула в этом году Мирра завоевала в Аделаиде и Линце. В январе в финале турнира в Аделаиде она обыграла канадку Викторию Мбоко, а в апреле в Линце победила Анастасию Потапову. Оба турнира относятся к категории WTA 500. За победу на них начисляют по 500 рейтинговых очков.

6 июня Андреева выиграла «Ролан Гаррос», один из четырех турниров Большого шлема, самых престижных в теннисе. В финале она обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Мирра стала самой молодой чемпионкой соревнований с 1992 года, когда в Париже победила 18-летняя Моника Селеш.

После финала Андреева рассказывала, что мечтала выиграть любой турнир Большого шлема. Победе в Париже она была особенно рада. Мирра почти всю жизнь играла на грунте и немного говорила по-французски.

Среди российских мужчин больше всего призовых перед Итоговым турниром заработал Даниил Медведев. В таблице Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на 9 ноября его сумма составляет 4,51 миллиона долларов. Даже если он выиграет все матчи Итогового в Турине и получит максимальные 5,17 миллиона, его призовые за сезон составят 9,69 миллиона долларов.

По подсчетам NGS24.RU на основе таблиц WTA и ATP, Андреева второй год подряд опередила по призовым всех российских теннисистов, включая мужчин. В 2025-м она тоже возглавляла этот список.

Первые титулы и олимпийское серебро

Первый одиночный титул WTA Андреева завоевала в 17 лет на турнире в румынских Яссах в июле 2024 года. В финале против Элины Аванесян ей оставался один проигранный гейм до поражения, но Мирра отыгралась. В третьем сете при счете 4:0 в пользу Андреевой соперница снялась из-за судорог. Турнир в Яссах относится к WTA 250, начальной категории основного женского тура.

В 2025 году Мирра выиграла два турнира WTA 1000, за победу на которых дают тысячу рейтинговых очков. В феврале она обыграла Клару Таусон в Дубае и впервые вошла в десятку мирового рейтинга. В марте победила первую ракетку мира Арину Соболенко в Индиан-Уэллсе. Обе победы Андреева одержала до своего 18-летия. С учетом четырех побед этого сезона на ее счету семь одиночных титулов WTA.

В парном разряде Мирра выиграла три турнира вместе с Дианой Шнайдер. В 2025 году они стали чемпионками Брисбена и Майами, в мае 2026-го победили в Риме. До этого, в августе 2024 года, Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпиады в Париже. Россиянки выступали в нейтральном статусе и в финале уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.