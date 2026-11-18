София Шахбазян два года в танатопрактике Источник: Никита Егоров / Городские медиа

В свои 20 лет София Шахбазян — один из самых молодых танатопрактиков в России и единственный такой специалист на всю Рязанскую область. Девушка второй год готовит тела усопших в последний путь, делая им посмертный макияж, склеивая раны и бальзамируя. Но работа не пугает ее — страшнее кажутся фильмы ужасов.

Правда, не все с пониманием относятся к работе Софии.

«У людей по поводу профессии два мнения: либо я маньяк, либо я помогаю людям. Мне смешно от некоторых реакций — должен же кто-то быть в этой сфере, и я выбрала ее. Всегда четко и прямо говорю, что танатопрактик. Не вижу в этом ничего такого», — улыбается София.

В профессию Софию привела смерть отца: его перевозили из России в Армению и он выглядел как спящий, а не усопший. Тогда девушку заинтересовало, как так вышло, и мама рассказала о «специальных людях», которые готовят мертвых к прощанию. В 18 лет она прошла курсы в Новосибирске и еще несколько обучений, а после начала работать танатопрактиком.

К работе с мертвыми София привыкла быстро, но некоторые моменты до сих пор вызывают мурашки.

«Всегда хочется сделать хорошо, но бывает, что человек вообще не поддается работе. Всё валится из рук, ничего не получается, и возникает чувство, что либо он не хотел, чтобы с телом что-то делали, либо не хотел уходить из жизни», — отметила София.