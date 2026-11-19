Сегодня объект максимально приблизится к нашей планете Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Специалисты из американской обсерватории Китт-Пик открыли новый астероид 2026 TB84, который движется к Земле. Размер внеземного объекта составляет около 120 метров, что сравнимо с тридцатиэтажным домом.

Объект относится к астероидам группы Аполлона. Впервые его обнаружили 7 октября 2026 года. По словам ученых, он движется в сторону нашей планеты со скоростью около 9,9 км/с.

Тем не менее, несмотря на свои внушительные размеры и скорость полета, опасности столкновения нет. 19 ноября 2026 года около 22:19 по всемирному времени (01:19 мск) он максимально сблизится с Землей. По словам ученых, объект пролетит на расстоянии от Земли в пределах около 4,64 миллиона километров. Это более чем в десять раз превышает расстояние до Луны, что является очень безопасной дистанцией.

Гипотетически, если бы он упал на Землю, то сила удара составила бы примерно 9,3 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: это примерно в 600 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и сопоставимо с энергией Тунгусского метеорита 1908 года.