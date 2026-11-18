Ярославна поучаствовала в новом шоу на ТНТ — история Источник: читательница 76.RU Алина

Пианистка из Ярославля Алина, переехавшая в Москву, поучаствовала в шоу на ТНТ. Участники боролись за приз в 10 миллионов рублей и шанс стать новым лицом телеканала. В беседе с 76.RU девушка рассказала, как всё было.

«Случайно узнала»

На шоу «Хочу на ТНТ» (16+) ярославна попала случайно. Сама она не планировала проходить кастинг.

— Летом случайно узнала, что на ТНТ будет новое шоу. В Москве на Арбате был стенд, на котором можно было записать видео и отправить прямо на канал. Участников должны были таким образом отобрать. Тогда я просто посмотрела на это и пошла дальше, — рассказала Алина.

В итоге вместе со своим творческим коллективом Алина все-таки попала на сцену. В шоу они выступили с определенными участниками, исполнив совместный номер для финала. Подробности съемок, по словам девушки, пока раскрывать нельзя — выпуск еще не вышел.

Не могу ответить на все вопросы, так как выпуск еще только будет, точной даты мы не знаем. Какой именно будет номер, не разглашается. Алина участница шоу

Проект «Хочу на ТНТ» (16+) стартовал 19 сентября 2026 года. Суть программы: таланты из разных регионов России и других стран (певцы, танцоры, фокусники, пародисты и т. д.) борются за оценки жюри, показывая свои необычные умения. Возраст участников не важен, поучаствовать может каждый желающий, предварительно прошедший отбор. Победитель получит главный приз — заключение контракта с продюсерским центром «Инсайт Люди». Это предполагает, что человек станет новым лицом телеканала ТНТ. Кроме того, победителю заплатят 10 миллионов рублей. Ведущей шоу стала актриса Анна Хилькевич, членами жюри — знаменитые Ольга Бузова, Марина Кравец, Сергей Светлаков и комик Сергей Орлов.

Пианистка попала на шоу случайно Источник: читательница 76.RU Алина

Как проходили съемки

Съемки проходили осенью в Москве, в Киностудии имени Максима Горького на улице Сергея Эйзенштейна, 8. Ранее Алина никогда не участвовала в подобных проектах, поэтому ощущала небольшую тревогу.

— Волнительно было немного перед выходом на сцену, выступлением, так как я впервые участвую и пою перед звездами, телеведущими. Само выступление уже было без волнения (у меня), я просто наслаждалась и получала новые яркие эмоции, — поделилась с 76.RU Алина.

По словам пианистки, подготовка и съемка номера заняла два полных дня.

«Звезд увидела в перерыве»

Шоу начало существовать в 2026 году Источник: читательница 76.RU Алина На съемочной площадке можно было отрепетировать номер Источник: читательница 76.RU Алина

Как рассказала Алина, на съемочной площадке была комфортная и творческая атмосфера. Участников было достаточно много, каждый презентовал свой вид творчества. По словам музыкантки, были и участники из других стран.

К звездному жюри во время съемок было не подойти. Алина не успела с кем-либо пообщаться.

— Звезд я видела в перерыве, но времени поговорить, сделать фото ни у кого не было в период съемки. Итог выступления — это новый опыт и эмоции, знакомство с уникальными и талантливыми участниками шоу, которые действительно удивляют! — поделилась ярославна.

Рада, что посчастливилось принять участие! Алина участница шоу

Смотрите шоу «Хочу на ТНТ»? Да Не знала о таком Не люблю такое Напишу свой ответ в комментариях

Ярославцы нередко участвуют в разных шоу. Например, ранее мы публиковали историю 33-летнего бортпроводника из Ярославля, который снялся в шоу «Быстрые свидания». Там он попытался понравиться участнице команды КВН «Наполеон Динамит» Лизе Ющук.

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