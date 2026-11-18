Ярославцам ответили про судьбу бумажных медкарт Источник: Евгений Кудрявцев / 76.RU

Пациенты ярославских больниц поинтересовались у властей, где сейчас все бумажные медицинские карты, которые раньше хранились в регистратурах поликлиник.

«Интересно, куда делись все старые бумажные медицинские карты пациентов? Почему их не раздали на руки, раз медучреждениям они не нужны? Огромный пласт важнейших данных просто пропал. Куда ни придешь, начинают собирать анамнез с нуля», — спросила в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева подписчица Алена.

В правительстве региона пояснили, что старые медкарты не утрачены.

«По информации Министерства здравоохранения Ярославской области, они хранятся в медорганизациях (не менее 25 лет) либо переданы в архив/правопреемнику при реорганизации», — прокомментировали чиновники.

В Минздраве добавили, что при обращении за помощью данные пациента запрашиваются из архива, анамнез заново не собирают.

Кроме того, пациент по запросу может получить копии документов или выписки (ст. 22 ФЗ № 323‑ФЗ).