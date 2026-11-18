Тренер «Локомотива» прокомментировал возвращение Паника и Фрэза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU, Максим Цирулев / 76.RU

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции 18 ноября прокомментировал возвращение в клуб двух легионеров — 35-летнего канадского нападающего Байрона Фрэза и 35-летнего словацкого нападающего Рихарда Паника.

«Мы очень рады, это лидеры команды. Будем их ждать», — сообщил Квартальнов.

При этом он отметил, что сейчас в «Локомотиве» шанс получают и молодые ребята, которые работают и растут.

Напомним, о возвращении в ярославскую команду Рихарда Паника стало известно 17 ноября. В КХЛ сообщили, что договор с этим игроком будет действовать до конца сезона. Паник дебютировал в «Локомотиве» в 2024 году. Дважды вместе с командой становился обладателем Кубка Гагарина. После сезона-2025/2026 он получил звание лучшего нападающего в лиге.

О возвращении Фреза в КХЛ сообщили 18 ноября. Соглашение с ним также будет действовать до конца сезона. Он, как и Паник, играл за ярославскую команду с 2024 года.