Геймеры жалуются на проблемы с входом в аккаунты, загрузкой игр и обновлений (иллюстративное фото) Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сервис PlayStation Network перестал работать на фоне выхода GTA VI. Информация о неполадках следует из данных мониторингового портала Downdetector.

Геймеры из разных регионов России жалуются на проблемы с подключением к серверам. Люди отмечают, что не могут войти в свои аккаунты, у некоторых не загружаются игры и обновления.

Источник: Downdetector

О перебоях сообщается и на сайте PlayStation. Там указано, что сбой затронул сервис потоковой передачи игр (Game Streaming). Проблемы могут возникать при запуске игр и приложений, а также использовании сетевых функций на PS5, PS4, PS3, PS Vita и в веб-версии сервиса.

«У вас могут возникнуть трудности с запуском игр, приложений или сетевых функций. Мы работаем над устранением проблемы как можно скорее. Благодарим за терпение», — сказано в сообщении.

По данным мониторингового сервиса Entireweb, за последние сутки жалобы на работу PlayStation Network поступили из 36 стран. Больше всего сообщений зафиксировано в США, во Франции, в Германии, в Швеции, а также в Польше и Бразилии.