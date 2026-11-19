Проводится оценка причиненного ущерба Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Украинские военные вновь атаковали Крымский мост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в МАХ.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления», — говорится в сообщении.

Отметим, что этот инцидент уже третий за неделю. Ранее Крымский мост дважды ноября оказался под ударом беспилотников. За двое суток, что продолжались атаки проезд по нему был открыт для машин всего около пяти часов.

Ночью 16 ноября Крымский мост подвергся первой атаке. Автомобильное движение по нему остановили в 02:22. Около 05:00 жители Тамани слышали сирены и взрывы. В 09:08 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержках поездов из-за временного закрытия моста.

16 ноября Крымский мост был закрыт для машин почти 17 часов. Движение возобновили, но уже около полуночи того же дня снова ограничили, то есть проехать по мосту можно было всего около 5 часов.

Атаку 16 ноября назвали самой массовой с начала СВО, Минобороны заявило о сбитии 2049 беспилотников. Однако уже 17 ноября удар оказался еще более масштабным — за сутки сбито 2256 БПЛА, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Второй раз Крымский мост закрыли для движения около полуночи 17 ноября. Незадолго до этого жители близлежащего населенного пункта со стороны Краснодарского края, Тамани, начали сообщать о взрывах. Они продлились несколько часов.

Уже в 01:35 глава Крыма Аксенов сообщил о второй атаке на мост и попросил водителей воздержаться от поездок. В результате удара 17 ноября в Ленинском районе полуострова (территория сразу за мостом) погибли два человека.