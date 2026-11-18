Команда Игоря Никитина (слева) обыграла ярославский «Локомотив», который сейчас тренирует Дмитрий Квартальнов (справа) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

18 ноября ярославский «Локомотив» уступил московскому ЦСКА со счетом 4:2 на поле соперника. Столичный клуб сейчас тренирует бывший тренер ярославцев Игорь Никитин. ЦСКА одержал верх над «Локомотивом» впервые с 2024 года.

Уже в первом периоде преимущество оказалось на стороне ЦСКА, они забили в ворота «Локомотива» три шайбы, ярославцы ответили только одной.

«Задел в первом периоде дал определенный шанс. Мы прекрасно понимали, против кого играем. Понятно, что парни и ошибки делали. Главное, что они сражались все 60 минут. На это настраивались, об этом говорили», — рассказал на послематчевой конференции тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Также большое значение преимущества соперника в первом периоде подчеркнул и наставник ярославцев Дмитрий Квартальнов.

«Три быстрых первых гола определили. Мы перестроились, хотя во втором периоде в меньшинстве играли. Был шанс, но оборона и вратарь соперника здорово сыграли. Не получилось догнать команду», — прокомментировал он.

При этом Квартальнов остался недоволен натиском соперника.

«Соперник нагло, жестко, жестоко играл на нашего вратаря. Мы таких вещей больше не потерпим. С хорошей командой играем, каждый момент важен. Мы чуть-чуть не сработали в этом плане», — добавил тренер «Локомотива».