«Это колорит»: как живут ярославцы в бараках у вокзала, которые снесут ради новостроек

В Ярославле снесут бараки на улице Павлика Морозова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Приезжая в столицу Золотого кольца на поезде, туристы оказываются на вокзале «Ярославль-Главный». От него до самого центра тянется изобилующая исторической застройкой и жизнью улица Свободы. Рядом с привокзальной площадью притаилась улица, которую туристам лучше бы не видеть.

Здесь, между Леонтьевским кладбищем, железной дорогой и современной гостиницей, доживают век старые бараки. Двухэтажным деревяшкам на улице Павлика Морозова больше 70, а кому-то уже стукнула сотня. Но их собираются стереть с лица города: власти задумали отдать это место под застройку.

В полуразрушенных зданиях еще продолжают жить люди. Многие из них на условия не жалуются, другие — ждут расселения. Как складывается жизнь ярославцев в бараках? Заглянули к ним в гости.

Временная несостыковка построек режет глаз Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мы заглядывали сюда в 2023 году. Тогда жильцы уже били тревогу с требованием — расселить их из аварийных зданий. Но проблема растянулась.

Снесут, но ждать еще долго

Сама улица Павлика Морозова разбита, но запаркована приличного вида внедорожниками. Может, их оставили постояльцы гостиницы, возвышающейся над этим местом?

Дорогу у домов размыло после весенних дождей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ответ находится быстро. Из деревянного дома № 10 торопливо выходит мужчина и движется в сторону одной из машин. Он усаживается за водительское сиденье, параллельно рассказывая о своей жизни. Так мы встретили первого жильца — Андрея.

В бараке он уже живет больше полувека. Недавно он узнал, что его дом планируют снести в 2035 году.

Бараки окружены дорогими машинами и современными постройками Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Сначала комиссия пришла, которая обследовала дом, потом решение вынесли и нам его прислали», — рассказал Андрей.

Участок на улице Павлика Морозова отдадут под комплексное развитие территории. Площадь территории — 16 920 кв. м. Сейчас здесь расположены шесть домов, которые снесут. Это дома № 3а, 4, 5, 9, 10, 12. Все они аварийные. Жилыми остаются № 3а, 4 и 10. Дома № 5 и 9 уже расселены, в доме № 12 осталось одно нерасселенное помещение. Дома № 3а, 4, 10 планируется расселять за счет будущего застройщика. Также он будет обязан снести все шесть объектов.

Соседний дом № 9 признали аварийным с 2015 года. Расселять жильцов начали в 2019-м.

«Превратили в не пойми что»

Из окна дома выглядывает женщина. Андрей представляет ее — Галина. В домашней одежде и ярких тапочках, накинув сверху флисовую кофту, пенсионерка спускается на улицу.

О расселении Галина прочитала в интернете. Лично сообщить ей об этом никто не приходил. По крайней мере, когда она была дома.

Галина живет в доме на Павлика Морозова больше 60 лет Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Ничего не знаем», — отвечает Галина на вопрос, куда она переедет.

В барак пенсионерка заехала в 1958 году. Здесь она живет больше 60 лет. Трехкомнатная квартира у нее в найме. Живет последние годы одна — муж погиб, а дети переехали с семьями в собственные квартиры в Брагине.

Дома по улице Павлика Морозова строили с 1928 по 1958 годы.

Вокруг дома лежат выпавшие из фундамента кирпичи Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Я бы, конечно, переехала. У меня дети живут в Брагине, я бы туда переехала. Потому что здесь у нас такая была прекрасная улица, а сейчас ее превратили в не пойми что», — показывая руками на двор, рассказывает Галина.

70-летняя пенсионерка приглашает нас внутрь подъезда. Следом по лестнице за хозяйкой поднимается и девятилетний Лёва — пухлый рыжий кот. Помимо него в квартире Галины живет еще один пушистик — пятилетний Симба.

Милый житель дома на улице Павлика Морозова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стены подъезда исписаны Источник: Александр Куренной / 76.RU При входе с улицы жильцы расстелили ковры Источник: Александр Куренной / 76.RU

Галина открывает дверь в свою квартиру. Внимание привлекают разводы на потолке. Как рассказала пенсионерка, несколько лет назад в доме протекла крыша. В гости тогда наведалась комиссия, чтобы оценить ущерб.

На кухне сделан свежий ремонт Источник: Александр Куренной / 76.RU

Они оценили нам ущерб по тем временам в 36 000 рублей. У меня трешка, и вся квартира была залита. Ремонт здесь мы сделали сами. Галина жительница барака на улице Павлика Морозова

Суммы хватило, чтобы сделать только кухню и одну спальню. До гостиной руки так и не дошли. На потолке и стенах еще виднеются разводы от воды.

Денег на ремонт этой комнаты не хватило Источник: Александр Куренной / 76.RU Комната превратилась в склад детских вещей — у Галины маленькая внучка Источник: Александр Куренной / 76.RU

В подъездах — объявления об аварийности

Как рассказала Галина, за решением о признании дома аварийным пенсионерка ездила сама. Непригодным для жизни он стал летом 2025 года.

Нам предлагали общежитие. Ну а кто поедет в общежитие? Никто не поедет. Ждем до тридцать пятого года. Галина жительница барака на улице Павлика Морозова

Из шестерых бараков жильцы уже съехали. Осталось два, в одном из которых проживает сама пенсионерка. В доме № 10 Галина насчитала 20 жильцов. Многие просто прописаны, а кто-то продолжает жить в бараке на постоянной основе. Да и переезжать никуда не хочет. Несмотря на то, что дома небезопасны.

Администрация города уведомила жильцов о признании дома аварийным Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Я сама как-то и хочу, и не хочу. Снизу жильцы хотят переехать, в соседней квартире собственница двушки, и из другого подъезда женщина. Остальные не хотят. Одной вот женщине 75 лет, дети живут рядышком у нее. Она уже не хочет уезжать», — поделилась Галина.

Поговорить с другими жильцами не удалось. Кто-то на работе, а кто-то просто не открыл дверь. В другие дома нет возможности попасть внутрь — нужен код.

Двери в бараки закрыты Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Гости в шоке. Я говорю, что это колорит»

Так получилось, что бараки оказались в туристическом месте. Если точнее, вокруг них возвели несколько гостиниц. И новострои недовольны соседством.

Бараки расположены между двумя отелями Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Гости к нам приезжают, и они вообще в шоке, потому что здесь у нас, в центре Ярославля, находятся вот такие вот бараки. Я, конечно, вношу свою лепту, говорю, что это колорит. Но гости не очень довольны. Особенно дорогой. Эта дорога никому не предназначена, никто ее ремонтировать не хочет, между домами всё разбито. Дорогу чищу только я за собственные средства, хотя она не моя», — пожаловалась Мария, встретившая нас на ресепшен.

Дороги между бараками и отелем разбиты Источник: Александр Куренной / 76.RU Вид из окон отеля открывается как раз на домишки Источник: Александр Куренной / 76.RU

С жильцами двухэтажек у девушки отеля отношения не складываются. Прийти к общему решению с соседями не получается, а туристам тяжело угодить, когда вокруг творится хаос.

«Они [жильцы. — Прим. ред.] всё время кладут сюда вот эти покрышки. Я их увожу, они всё равно кладут. Покрышки везде валяются, хотя они не должны здесь быть. Кто за этим следит? Никто не следит», — разводит руками Мария.

По дворам разбросаны покрышки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мусорка рядом с отелем стала еще одной проблемой для бизнеса. Мария хотела бы перенести ее в другое место, в отеле даже готовы потратить на это личные средства. Да только такой возможности не выпадает.

«Видите ли, там слишком близко к дому. А то, что близко к отелю, никого не интересует», — отметила девушка.

Несмотря на проблемы, ненависти к жильцам Мария не испытывает. Наоборот, по-человечески она рада, что люди рано или поздно получат приличное жилье.

Владельцам запретили перенести мусорку Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Они же этого и ждут, — дополнила Мария. — Жилье уже ветхое. Я думаю, если здесь что-то сделают интересное для туристов, привлекательность какую-нибудь, то будет круто».

«Что это за убожество?»

А место здесь тихое. Рядом, помимо Леонтьевского кладбища и привокзальной площади, достопримечательностей нет. Даже гула машин как-то не слышно. Да и людей на улице практически нет.

Во дворы заворачивает женщина в светлой куртке. На вид ей около 80 лет. Это Наталья, жительница одного из соседних кирпичных домов. Она поделилась, что с соседями по двору не общается, да и подробностей о сносе бараков не знает.

«Улучшили бы какую-нибудь инфраструктуру», — поделилась ожиданиями от предстоящих работ Наталья.

В коричневом пальто из магазина идет пенсионерка. Проходя мимо бараков, она не обращает на них внимания, привычное дело. О сносе домов тоже не слышала.

«Я первый раз слышу от вас», — на ходу отвечает женщина.

Некоторые ярославцы о сносе бараков еще не знают Источник: Александр Куренной / 76.RU

И всё же местных состояние домов удручает. Например, путь Екатерины на работу лежит по улице Павлика Морозова. Проходя мимо бараков, она невольно задерживает взгляд на обветшавших домах.

«Конечно, надо сносить. Что это за убожество? Как в таких условиях люди живут?» — удивляется Екатерина.

Окна домов зашторены, где-то и вовсе заколочены досками Источник: Александр Куренной / 76.RU Екатерина разглядывает старинные дома Источник: Александр Куренной / 76.RU

Идей, что можно было бы сделать на месте бараков, у Екатерины немного. Всё необходимое в районе уже есть — магазинов хватает, до больницы недалеко.

«Что здесь построишь? Детский сад — нет. Рядом всё-таки дорога. Школу — тоже нет. Может, какой-то спортивный комплекс, инфраструктуру какую-то», — поделились Екатерина.

Что могут построить на месте бараков

Вопрос о том, что тут могут разместить, открытый. Мэрия Ярославля анонсирует эту землю как общественно-деловую зону.

«Планируется застройка объектами капитального строительства общественно-делового назначения. Планируемая общая площадь всех этажей зданий, сооружений составит 50 760 кв. м», — сообщил порталу 76.RU заместитель мэра — директор департамента градостроительства Ярославля Александр Черневский.

По Правилам землепользования и застройки Ярославля, в общественно-деловой зоне разрешено строительство гаражей, объектов социального и бытового обслуживания (например, химчисток, ателье, парикмахерской), поликлиник, образовательных учреждений, учреждений культуры, религиозных и административных зданий, торговых центров, магазинов, аптек, рынков, ресторанов, гостиниц, спортивных сооружений и т. п. В качестве условно разрешенного вида использования (его можно выбрать только при наличии решения властей и одобрения на общественных или публичных слушаниях) указано строительство жилья до 18 этажей.