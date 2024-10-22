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Недвижимость В центре Ярославля за десятки миллионов с молотка продали разваливающийся исторический дом

В центре Ярославля за десятки миллионов с молотка продали разваливающийся исторический дом

Ранее его выставляли на продажу за 1 рубль

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2 комментария

В центре Ярославля на торгах продали исторический дом

В центре Ярославля продали разваливающийся исторический дом на улице Салтыкова-Щедрина, 9. Изначально недвижимость выставили на аукцион за 1 рубль. Но в ходе торгов ее стоимость увеличилась до 22 млн 181 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные в объявлении на сайте «ГИС торги».

Здание на Салтыкова-Щедрина, 9 является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой Д. О. Мартынова, Серебренниковых, С. Х. Княжниной». Объект был построен в 1787 году.

Всего трое участников изъявили желание участвовать в торгах. Шаг в аукционе составлял 583 тысячи рублей. Победителем стала Арина Лаврухина, учредитель ярославской компании ООО «Склад-Сервис». Она стала владелицей двухэтажного здания в 412,8 квадратного метра. Также ей полагается земельный участок, прилегающий к объекту, но на правах аренды. Платить собственнице придется символическую цену — 1 рубль в год.

Согласно данным «Контур. Фокус», компания «Склад-Сервис» была образована в апреле 2016 года в Ярославле. Организация специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий и арендой недвижимости. Директор — Сергей Дурынин, он также выступает управленцем еще одной фирмы по аренде и управлению недвижимостью — ООО «Премиум». На конец 2023 года фирма ООО «Склад-Сервис» заработала 149,6 млн рублей, выйдя в плюс на 32,7 млн.

В объявлении отмечается, что здание находится в неудовлетворительном состоянии. На новую владелицу лягут ограничения по содержанию внутреннего и внешнего облика объекта.

— Покупатель обязан обеспечить разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая проведения работ по его реставрации, обеспечить проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, — говорится в проекте договора.

Согласно документом, собственник дома на Салтыкова-Щедрина должен сделать ремонт в здании за два года, до 30 ноября 2026 года.

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Комментарии
2
Гость
52 минуты
Это страшно!...
Гость
2 минуты
Стены на месте,окна на месте,стекла на месте,кирпичная пристройка новая,двери на месте, крыша на месте,дом газифицирован,вода подведена,а внутри это отделка,она и в новых квартирах продается без штукатурки,а цены 160 -180тыс м2.Так что дешево,очень,причем центр города
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