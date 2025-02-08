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Город фоторепортаж «Радуют нас новшествами»: показываем, в каком состоянии фигуры медведей в Ярославле

«Радуют нас новшествами»: показываем, в каком состоянии фигуры медведей в Ярославле

Их установили в декабре 2024 года

751
10 комментариев
Ярославцы всё еще обсуждают новые фигуры медведей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы всё еще обсуждают новые фигуры медведей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы всё еще обсуждают новые фигуры медведей

Источник:

В начале декабря 2024 года на улицах Ярославля начали появляться пластиковые медведи с интерактивными панелями. Фигуры стали точками с туристической навигацией. На сенсорном экране прохожие могут посмотреть карту с достопримечательностями, интересные маршруты и краткую информацию о Ярославле.

— Я думаю, интересно для туристов и детей. То, что плитка разбита, замечала, но, думаю, после зимы их облагородят, — поделилась ярославна Татьяна. — Конечно, хотелось бы, чтоб они были не пластмассовые. Но это же зависит от бюджета города. Хорошо, что нас радуют такими новшествами.

Фотограф 76.RU подошел к каждой фигуре и сделал обзор новых туристических точек.

Медведь на Волжском бульваре выглядит симпатично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведь на Волжском бульваре выглядит симпатично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведь на Волжском бульваре выглядит симпатично

Источник:
Люди с интересом подходят к пластиковым медведям и сенсорным панелям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди с интересом подходят к пластиковым медведям и сенсорным панелям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди с интересом подходят к пластиковым медведям и сенсорным панелям

Источник:
Медведь с кисточкой и палитрой находится возле Ярославского художественного музея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведь с кисточкой и палитрой находится возле Ярославского художественного музея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведь с кисточкой и палитрой находится возле Ярославского художественного музея

Источник:
Плитка вокруг фигуры разбита | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлитка вокруг фигуры разбита | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка вокруг фигуры разбита

Источник:
У некоторых объектов всего одна фотография, которая повторяется несколько раз | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ некоторых объектов всего одна фотография, которая повторяется несколько раз | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У некоторых объектов всего одна фотография, которая повторяется несколько раз

Источник:
Если перейти в раздел «афиша», то вы ничего там не найдете | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли перейти в раздел «афиша», то вы ничего там не найдете | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если перейти в раздел «афиша», то вы ничего там не найдете

Источник:
Этот медведь стоит на смотровой площадке у Стрелки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот медведь стоит на смотровой площадке у Стрелки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот медведь стоит на смотровой площадке у Стрелки

Источник:
Панель не работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПанель не работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Панель не работает

Источник:
Медведи-близнецы стоят возле церкви Спаса-на-Городу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведи-близнецы стоят возле церкви Спаса-на-Городу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи-близнецы стоят возле церкви Спаса-на-Городу

Источник:
Плитка уходит под землю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлитка уходит под землю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка уходит под землю

Источник:
Сзади видимо лежат куски бордюра, на месте которого стоят медведи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСзади видимо лежат куски бордюра, на месте которого стоят медведи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сзади видимо лежат куски бордюра, на месте которого стоят медведи

Источник:
Можно проложить маршрут к точкам на карте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно проложить маршрут к точкам на карте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В разделе «гордость региона» рассказывают подробнее про Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ разделе «гордость региона» рассказывают подробнее про Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Главным и единственным достижением Ярославля, опираясь на данные панели, считается&nbsp;— спорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавным и единственным достижением Ярославля, опираясь на данные панели, считается&nbsp;— спорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Есть уже готовые маршруты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть уже готовые маршруты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Медведица и два медвежонка возле Музея-заповедника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведица и два медвежонка возле Музея-заповедника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведица и два медвежонка возле Музея-заповедника

Источник:
Видимо, этот медведь&nbsp;— кузнец. Он находится на Воскресенском бульваре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидимо, этот медведь&nbsp;— кузнец. Он находится на Воскресенском бульваре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо, этот медведь — кузнец. Он находится на Воскресенском бульваре

Источник:
Но рядом с ним песок и кривой тротуар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо рядом с ним песок и кривой тротуар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но рядом с ним песок и кривой тротуар

Источник:
Медведя-чиновника, которого разместили на площади с фонтаном возле здания правительства, увозили на ремонт. 7 февраля стало известно, что его вернули на место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведя-чиновника, которого разместили на площади с фонтаном возле здания правительства, увозили на ремонт. 7 февраля стало известно, что его вернули на место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведя-чиновника, которого разместили на площади с фонтаном возле здания правительства, увозили на ремонт. 7 февраля стало известно, что его вернули на место

Источник:
Медведи-читатели «обитают» в Демидовском сквере | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведи-читатели «обитают» в Демидовском сквере | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи-читатели «обитают» в Демидовском сквере

Источник:
Подходить к ним нужно осторожно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодходить к ним нужно осторожно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подходить к ним нужно осторожно

Источник:
Первой установленной фигурой была медведица с медвежатами на улице Кирова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервой установленной фигурой была медведица с медвежатами на улице Кирова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первой установленной фигурой была медведица с медвежатами на улице Кирова

Источник:
С момента установки ничего не поменялось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС момента установки ничего не поменялось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С момента установки ничего не поменялось

Источник:
Медведь с Первомайского бульвара что-то пишет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведь с Первомайского бульвара что-то пишет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведь с Первомайского бульвара что-то пишет

Источник:

Как вы относитесь к фигурам медведей?

Мне нравится! Улицы наполнились красивыми мишками
Негативно. Только тротуары испортили
Мне без разницы
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Фигуры Туризм Медведи Туристическая зона Туристы
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Комментарии
10
Гость
2 часа
а может лучше фигуры Таvрического с его олигархами в полный рост по всем русским городам? дети должны знать почему так хорошо живут
Гость
2 часа
Почему подрядчика не обязуют плитку в порядок привести, которуб он раздрлбал? А неработающие панели? Деньги полностью заплачены за этот пластик почти по цене металла?
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