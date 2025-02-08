«Радуют нас новшествами»: показываем, в каком состоянии фигуры медведей в Ярославле

В начале декабря 2024 года на улицах Ярославля начали появляться пластиковые медведи с интерактивными панелями. Фигуры стали точками с туристической навигацией. На сенсорном экране прохожие могут посмотреть карту с достопримечательностями, интересные маршруты и краткую информацию о Ярославле.

— Я думаю, интересно для туристов и детей. То, что плитка разбита, замечала, но, думаю, после зимы их облагородят, — поделилась ярославна Татьяна. — Конечно, хотелось бы, чтоб они были не пластмассовые. Но это же зависит от бюджета города. Хорошо, что нас радуют такими новшествами.