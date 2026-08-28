В Ярославской области объявили опасность БПЛА

В половину шестого утра 28 августа в Ярославской области объявили беспилотную опасность. В городах также прозвучали сирены.
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — указано в сообщении Михаила Евраева.
Учреждения региона работают в штатном режиме.
Работу по отражению атаки ведут подразделения Министерства обороны и силовых ведомств.
С 5:38 перекрыли трассу в сторону Москвы. Ограничения ввели от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Как объехать участки, смотрите по нашей карте. В онлайн-репортаже рассказываем все, что известно к этому часу.