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Город Атака БПЛА на Ярославль В Ярославской области объявили опасность БПЛА

В Ярославской области объявили опасность БПЛА

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В Ярославле заработали сирены | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUВ Ярославле заработали сирены | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

В Ярославле заработали сирены

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В половину шестого утра 28 августа в Ярославской области объявили беспилотную опасность. В городах также прозвучали сирены.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — указано в сообщении Михаила Евраева.

Учреждения региона работают в штатном режиме.

Работу по отражению атаки ведут подразделения Министерства обороны и силовых ведомств.

С 5:38 перекрыли трассу в сторону Москвы. Ограничения ввели от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Как объехать участки, смотрите по нашей карте. В онлайн-репортаже рассказываем все, что известно к этому часу.

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Комментарии
27
Гость
20 часов
нпз то хоть цел?
Гость
21 час
Одни кремлеботы в комментах
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Гость
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