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Город Может быть небезопасно: в Ярославле запретили купаться на всех пляжах

Может быть небезопасно: в Ярославле запретили купаться на всех пляжах

Власти объяснили, в чем дело

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В Ярославле опасно купаться на пляжах | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле опасно купаться на пляжах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле опасно купаться на пляжах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В мэрии Ярославля сообщили, что купание на всех трех официальных пляжах города сейчас небезопасно.

«Специалисты Роспотребнадзора Ярославской области взяли повторные пробы воды на трех официальных пляжах города. По результатам исследования, специалисты не рекомендуют ярославцам купаться в акваториях рек Волги и Которосли. Вода на городских пляжах не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям», — проинформировали в мэрии.

Кроме того, городские спасатели предупредили, что вода ещё недостаточно прогрелась для купания «Нахождение в такой воде может вызвать судороги и даже сердечный приступ», — отметили специалисты.

Напомним, в Ярославле действует три официальных пляжа:

  • Норский — в Дзержинском районе (на реке Волге);

  • Тверицкий — на Тверицкой набережной (на реке Волге);

  • Центральный — на Подзеленье (на реке Которосли).

За купание в неположенных местах предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.

Напомним, купальный сезон в Ярославле официально открылся 1 июня. 8 июня в Роспотребнадзоре сообщали, что по результатам исследований проб воды было установлено, что качество воды реке Волге в районе Дзержинского пляжа соответствует требованиям санитарного законодательства, на остальных пляжах — нет. Меньше, чем через две недели, вода стала небезопасной везде.

Чтобы сделать Волгу чище, в Ярославской области по нацпроекту «Экология» строили очистные сооружения. Работы шли с 2019 по 2024 годы, но привели к уголовным делам и неработающим сооружениям — вода на большинстве из них не становилась чистой, как того требуют нормативы.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пляж Купание Купальный сезон
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Комментарии
6
Гость
59 минут
А почему не берут пробы воды на Прусовских и Климовских карьерах?
Гость
1 час
Купаться опасно, а сажа не вредна, всё с детства нам давно понятно-это родина моя.
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Гость
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