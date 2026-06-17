Может быть небезопасно: в Ярославле запретили купаться на всех пляжах

В Ярославле опасно купаться на пляжах Источник: Александр Куренной / 76.RU

В мэрии Ярославля сообщили, что купание на всех трех официальных пляжах города сейчас небезопасно.

«Специалисты Роспотребнадзора Ярославской области взяли повторные пробы воды на трех официальных пляжах города. По результатам исследования, специалисты не рекомендуют ярославцам купаться в акваториях рек Волги и Которосли. Вода на городских пляжах не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям», — проинформировали в мэрии.

Кроме того, городские спасатели предупредили, что вода ещё недостаточно прогрелась для купания «Нахождение в такой воде может вызвать судороги и даже сердечный приступ», — отметили специалисты.

Напомним, в Ярославле действует три официальных пляжа:

Норский — в Дзержинском районе (на реке Волге);

Тверицкий — на Тверицкой набережной (на реке Волге);

Центральный — на Подзеленье (на реке Которосли).

За купание в неположенных местах предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.

Напомним, купальный сезон в Ярославле официально открылся 1 июня. 8 июня в Роспотребнадзоре сообщали, что по результатам исследований проб воды было установлено, что качество воды реке Волге в районе Дзержинского пляжа соответствует требованиям санитарного законодательства, на остальных пляжах — нет. Меньше, чем через две недели, вода стала небезопасной везде.