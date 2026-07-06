«Сказала, что ей плевать»: ярославцы возмутились помывкой автоковриков на популярном пляже — видео

Девушка помыла коврики машины на популярном у ярославцев пляже Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области горожанка решила помыть коврики прямо в Прусовских карьерах. Такая затея совсем не понравилась другим отдыхающим. Читатель 76.RU прислал фото и видео, как девушка вместе с молодым парнем несут коврики к берегу, а после пытаются отмыть их прямо рядом с купающимися.

«Отдыхали всей семьей и наблюдали картину. Жительница мыла автомобильные коврики прямо в озере. На сделанные окружающими замечания высказывалась неадекватно и сказала, что ей плевать на всех, кто отдыхает там. И на штраф, который может получить за загрязнение окружающей среды», — рассказал читатель 76.RU.

В областном министерстве лесного хозяйства и природопользования прокомментировали ситуацию. По их словам, по закону граждане вправе использовать водные объекты для личных и бытовых нужд. Однако есть требования, запрещающие загрязнение природы.

Ярославцы возмутились помывкой ковриков на Прусовских карьерах Источник: читатель 76.ру

После шумихи в соцсетях девушку разыскивают для разбирательств. Из-за мытья автомобильных ковриков она может понести административную ответственность. Размер штрафа составляет от 3 до 4,5 тысячи рублей.

«В ближайшее время на территории будут установлены предупреждающие знаки о недопустимости мойки автомобилей и автомобильных ковриков в водоохранной зоне», — добавили в министерстве.