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Город «Сказала, что ей плевать»: ярославцы возмутились помывкой автоковриков на популярном пляже — видео

«Сказала, что ей плевать»: ярославцы возмутились помывкой автоковриков на популярном пляже — видео

Рассказываем, какое наказание ей грозит

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Девушка помыла коврики машины на популярном у ярославцев пляже | Источник: читатель 76.RU Девушка помыла коврики машины на популярном у ярославцев пляже | Источник: читатель 76.RU

Девушка помыла коврики машины на популярном у ярославцев пляже

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославской области горожанка решила помыть коврики прямо в Прусовских карьерах. Такая затея совсем не понравилась другим отдыхающим. Читатель 76.RU прислал фото и видео, как девушка вместе с молодым парнем несут коврики к берегу, а после пытаются отмыть их прямо рядом с купающимися.

«Отдыхали всей семьей и наблюдали картину. Жительница мыла автомобильные коврики прямо в озере. На сделанные окружающими замечания высказывалась неадекватно и сказала, что ей плевать на всех, кто отдыхает там. И на штраф, который может получить за загрязнение окружающей среды», — рассказал читатель 76.RU.

В областном министерстве лесного хозяйства и природопользования прокомментировали ситуацию. По их словам, по закону граждане вправе использовать водные объекты для личных и бытовых нужд. Однако есть требования, запрещающие загрязнение природы.

Ярославцы возмутились помывкой ковриков на Прусовских карьерах

Источник:

читатель 76.ру

После шумихи в соцсетях девушку разыскивают для разбирательств. Из-за мытья автомобильных ковриков она может понести административную ответственность. Размер штрафа составляет от 3 до 4,5 тысячи рублей.

«В ближайшее время на территории будут установлены предупреждающие знаки о недопустимости мойки автомобилей и автомобильных ковриков в водоохранной зоне», — добавили в министерстве.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит летний отдых на Прусовских карьерах.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Прусовские карьеры Нарушение Штраф Министерство природопользования
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Комментарии
2
Гость
5 минут
Может это была заслуженная ветеранша боевых действий? Что вы так на нее?
Гость
6 минут
Ха-ха-ха
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Гость
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