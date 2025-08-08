«Сказали, до отопительного сезона не будет»: жители новостройки в Ярославле остались без горячей воды

Жители Ярославля остались без горячей воды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители новостройки во Фрунзенском районе Ярославля бьют тревогу. Они сидят без горячей воды с 14 июля. Изначально было заявлено о четырехдневных гидравлических испытаниях. Но вот, на дворе август, а горячей воды в доме на проспекте Фрунзе, 14 все нет.

«Мы уже просто устали. Выяснилось, что там есть какие-то дефекты. Постоянно переносились сроки окончания ремонта. Потом нам якобы включили горячую воду. На деле она была еле теплой и ржавой. Чтобы нормально помыться, приходится кипятить себе кастрюли. А недавно в общедомовом чате соседка написала, мол, в УК сказали, что до отопительного сезона воды не будет. Так что теперь, до октября ждать?» — возмутилась жительница многоэтажки.

Дом обслуживает управляющая компания «Дифференциал». В разговоре с журналистом 76.RU директор УК Татьяна Молоткова рассказала, что им неизвестны сроки окончания ремонта.

«Ну, мы не знаем, до какого [числа] не будет. Мы ТГК-2 вызывали, у нас есть составленный акт. У них идёт ремонт на прямой подаче. От нас это не зависит, у нас в доме всё готово. Вода подана в дом, но на прямой подаче. Вот, пожалуйста, результат проверки от 31 июля в 10 часов утра: „Выполнены замеры температуры воды из подающего трубопровода без слива в тепловом узле дома. Температура 54 градуса. В результате выявлено: подача ГСВ осуществляется по открытой схеме“. Открытая схема — это ТГК. „Температурный режим не соответствует СанПиНу. Цветность воды визуально не определяется“, — рассказала Татьяна Молоткова.

«Нам каждые 5 минут звонят»

Директор УК объяснила, что во время ремонта по трубе может проходить грязь. Оттого вода в кранах жителей новостройки не прозрачная.

«Дом многоэтажный, людям говорим: „Сливайте“. А вот понимаете, один человек живет, и что ему, сливать 10 этажей? Мы-то что можем сделать? Ничего. К ТГК-2 все вопросы. А жители нам каждые 5 минут звонят, даже работать невозможно», — рассказала Татьяна Молоткова.

По словам руководителя управляющей компании, трубы, ремонтом которых сейчас занимаются рабочие, относятся к третьему сетевому району.

«И там во всем районе такая ситуация. Все звонят. Мы работаем, в основном, с ТСЖ. У нас в управлении один этот дом. Честно, первый раз такой дом, ну не знаю, это мое мнение, конечно, но это что-то. Звонят, жалуются, не слышат, угрожают. Вот я живу в Кировском, в старом доме, у меня тоже электрический котел висит. Я включаю его в мае и больше не выключаю, потому что у нас всё то же самое. Весь дом перерыт, сети старые. Ничего не сделано с 60-х годов, и кусками меняют трубы», — рассказала Татьяна Молоткова.

Директор управляющей компании объяснила, что люди воспринимают УК как поставщика горячей воды, хотя на деле фирма является посредником. Но компания обязана содержать в порядке оборудование, установленное внутри дома.

«Дома новые строятся с теплообменниками. Раньше подготовку воды осуществлял город. В Ярославле вода с железом, ржавчиной. Теплообменники все засоряются. Чистим их каждый год, иначе ржавая вода по дому будет вообще неизвестно какая», — объяснила Татьяна Молоткова.

Почему вода холодная?

В ТГК-2 в ответ на запрос 76.RU сообщили, что по информации Ярославских тепловых сетей горячая вода есть у всех потребителей в городе. Но есть нюанс.

«Часть домов получают услугу по подающему трубопроводу по причине ремонта обратного трубопровода на двух участках по Московскому проспекту. Срок окончания ремонта — 12 августа», — рассказали в ТГК-2.

Это значит, что горячая вода подается на горячий разбор: пока жильцы ей пользуются — она горячая. Как только потребление воды прекращается — снижается температура. И ситуация останется таковой минимум до 12 августа.

«В жилом доме № 2 по проспекту Фрунзе температура ГВС находится в рамках нормативных показателей. А в квартале, ограниченном улицами 1-я Приволжская, Журавлева, Складской переулок, Суздальское шоссе, по показаниям общедомовых приборов учета, на которых установлены модемы, потребление ГВС находится на низком уровне, соответственно температура ГВС значительно ниже нормативной. Дом № 14 без общедомового прибора учета, но расположен в вышеуказанном квартале», — рассказали в ТГК-2.

А платить как за горячую?

Коммунальщики объяснили, что в домах, где установлены счетчики, в случае нарушения качества горячей воды произведут перерасчет оплаты.

«В случае отсутствия в доме прибора учета необходимо проинформировать свою управляющую компанию о нарушении качества коммунальной услуги. Будет организовано комиссионное обследование, составлен акт о некачественной услуге. Данный акт является основанием для перерасчета размера платы за коммунальные услуги. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги ПАО „ТГК-2“ производит в текущем месяце или месяце, следующем за расчетным», — рассказали в ТГК-2.

То есть, чтобы получить перерасчет, жители дома на проспекте Фрунзе, 14 должны обратиться в управляющую компанию.