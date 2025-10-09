Не только атаки БПЛА: власти объяснили, что запрещено снимать и публиковать в Ярославской области

Как работает запрет на распространение информации об атаках БПЛА

В Министерстве региональной безопасности разъяснили, как работает указ «О дополнительных мерах, направленных на усиление обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области». Согласно документу, в регионе действует, в том числе запрет на распространение информации об атаках БПЛА.

«Введение этих мер связано с необходимостью защиты критически важной инфраструктуры и поддержания стабильной обстановки в регионе. Меры направлены на предотвращение возможных угроз, связанных с использованием беспилотных воздушных судов и распространением информации, способной нанести ущерб обороноспособности и безопасности области», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.

Согласно указу, в Ярославской области нельзя публиковать и распространять в СМИ, соцсетях, мессенджерах, Интернете данные о применении и последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, запрещено размещение материалов, содержащих сведения о местах расположения и временной дислокации сил и средств воинских подразделений, организации несения службы.