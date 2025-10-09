Не только атаки БПЛА: власти объяснили, что запрещено снимать и публиковать в Ярославской области

В Министерстве региональной безопасности разъяснили, как работает указ «О дополнительных мерах, направленных на усиление обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области». Согласно документу, в регионе действует, в том числе запрет на распространение информации об атаках БПЛА.
«Введение этих мер связано с необходимостью защиты критически важной инфраструктуры и поддержания стабильной обстановки в регионе. Меры направлены на предотвращение возможных угроз, связанных с использованием беспилотных воздушных судов и распространением информации, способной нанести ущерб обороноспособности и безопасности области», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.
Согласно указу, в Ярославской области нельзя публиковать и распространять в СМИ, соцсетях, мессенджерах, Интернете данные о применении и последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, запрещено размещение материалов, содержащих сведения о местах расположения и временной дислокации сил и средств воинских подразделений, организации несения службы.
Что конкретно нельзя снимать и публиковать
Любые операции с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА, дроны). Под полный запрет попадает съемка самого полета дронов, их падения, взрыва, а также последствий их применения — мест, куда они попали, и нанесенных повреждений.
Средства борьбы с дронами. Запрещено снимать установки противовоздушной обороны (ПВО), системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), процесс их работы и результаты их применения (например, сбитый беспилотник).
Места дислокации силовых структур. Нельзя фотографировать и снимать на видео места временного или постоянного расположения военных подразделений, сотрудников полиции и Росгвардии, а также любые военные объекты на территории области.
Критически важные объекты инфраструктуры. Обширный запрет касается съемки объектов, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Например, энергетические объекты: электростанции, трансформаторные подстанции, нефтебазы. Промышленные предприятия: крупные заводы и производства. Коммунальные системы: водонапорные станции, котельные. Транспортные узлы: мосты, тоннели, крупные автомобильные развязки. Объекты связи: вышки сотовой связи, ключевые узлы связи.
Запрет касается рядовых граждан, журналистов и блогеров. Однако действие документа не распространяется на официальные действия государственных органов.
«Федеральные и региональные власти, а также подконтрольные им организации, включая аккредитованные официальные СМИ, могут продолжать съемку и публиковать информацию в установленном порядке для выполнения своих функций», — уточнили власти.
Жителей региона попросили с пониманием отнестись к введенным ограничениям и порекомендовали строго соблюдать установленные правила. Публикация запрещенных материалов повлечет наложение штрафов на граждан, должностных и юридических лиц.