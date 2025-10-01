В Ярославской области запретили распространение информации об атаках БПЛА

В Ярославской области ввели запрет на распространение информации об атаках БПЛА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ «О дополнительных мерах, направленных на усиление обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области». Документ вышел 26 сентября.

Как пояснили в правительстве региона, теперь в Ярославской области нельзя публиковать и распространять в СМИ, соцсетях, мессенджерах, Интернете данные о применении и последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, запрещено размещение материалов, содержащих сведения о местах расположения и временной дислокации сил и средств воинских подразделений, организации несения службы.

«Публикация запрещенных материалов повлечет наложение штрафов на граждан, должностных и юридических лиц», — уточнили власти.

В настоящее время вносятся соответствующие изменения в закон Ярославской области «Об административных правонарушениях» — в нем будут прописаны конкретные суммы штрафов.

Важно, что ограничения не будут распространяться на сведения, полученные из официальных источников и с их указанием. Подобными источниками могут быть правоохранительные органы, федеральные и региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты.

«Указ принят для обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области, для охраны военнослужащих и объектов критической инфраструктуры», — пояснили в правительстве Ярославской области.

Власти добавили, что аналогичные запреты уже действуют в других российских регионах.