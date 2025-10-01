НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

с-в.

 769мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Запрет на данные о БПЛА
Пожар на НПЗ
Новая школа
Когда ждать снега
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Город В Ярославской области запретили распространение информации об атаках БПЛА

В Ярославской области запретили распространение информации об атаках БПЛА

Указ подписал губернатор Михаил Евраев

1 060
В Ярославской области ввели запрет на распространение информации об атаках БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ввели запрет на распространение информации об атаках БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ввели запрет на распространение информации об атаках БПЛА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ «О дополнительных мерах, направленных на усиление обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области». Документ вышел 26 сентября.

Как пояснили в правительстве региона, теперь в Ярославской области нельзя публиковать и распространять в СМИ, соцсетях, мессенджерах, Интернете данные о применении и последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, запрещено размещение материалов, содержащих сведения о местах расположения и временной дислокации сил и средств воинских подразделений, организации несения службы.

«Публикация запрещенных материалов повлечет наложение штрафов на граждан, должностных и юридических лиц», — уточнили власти.

В настоящее время вносятся соответствующие изменения в закон Ярославской области «Об административных правонарушениях» — в нем будут прописаны конкретные суммы штрафов.

Важно, что ограничения не будут распространяться на сведения, полученные из официальных источников и с их указанием. Подобными источниками могут быть правоохранительные органы, федеральные и региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты.

«Указ принят для обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области, для охраны военнослужащих и объектов критической инфраструктуры», — пояснили в правительстве Ярославской области.

Власти добавили, что аналогичные запреты уже действуют в других российских регионах.

Поддерживаете решение властей?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Губернатор Ярославской области
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
35 минут
И первым закон исполнил губернатор сегодня утро. Замечательно.
Гость
18 минут
В Китае ввели запрет на «плохие новости»... У нас скоро ли ограничат новостные ленты новостями из зоопарков о рождении медвежат и только о хорошей погоде?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление