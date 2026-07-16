Взрывы в центре Дубая: что произошло на самом деле

Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В социальных сетях и ряде иностранных СМИ появилась информация о том, что в районе Даунтаун, одном из центральных районов Дубая, гремят взрывы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов отреагировали на эти сообщения.

О звуках, напоминающих взрывы рассказала агентство Reuters. Авторы сообщения сослались на информацию от очевидцев. Вскоре в правительстве Дубая полностью опровергли эти данные.

«Информационный офис правительства Дубая опровергает достоверность сообщения, опубликованного агентством Reuters относительно звука взрывов в центре города, и подтверждает, что содержащаяся в нем информация недостоверна. Офис призывает средства массовой информации и общественность получать новости и информацию из официальных и надежных источников», — уточнило ведомство в соцсети Х.

Представители туристической отрасли и Российский союз туризма (РСТ) подчеркнули, что от туристов не поступало никаких обращений по поводу инцидента.

Утром 28 февраля Израиль при поддержке США провел масштабную атаку по территории Ирана. Тегеран в ответ ударил по военным базам США на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. В Дубае, в районе искусственного архипелага Palm Jumeirah, в непосредственной близости от пятизвездочного отеля Fairmont произошел взрыв и возник пожар.

В начале мая иранские беспилотники атаковали эмират Эль-Фуджайра в ОАЭ. Они попали по территории нефтепромышленного комплекса. На следующий день Тегеран направил рой беспилотников на Арабские Эмираты. Их отбивала система ПВО.